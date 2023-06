Afrique: IXès Jeux de la Francophonie - Isidore Kwandja confirme la livraison des ouvrages au plus tard le 30 juin

Les préparatifs sur le plan des infrastructures évalués à plus de 95%. Tous les matériels disponibles sur les sites. Des moyens financiers conséquents sur la table des entrepreneurs pour permettre l'avancement régulier des travaux. Bien plus, le Gouvernement de la République, sous l'impulsion du Président Félix Tshisekedi, met tout en oeuvre pour la réussite du rendez-vous du 28 juillet au 06 août prochain à Kinshasa. Telles sont les assurances fermes de M. Isidore Kwandja Ngembo, Directeur du CNJF, telles que livrées en vrac, en début de semaine, sur les ondes de Top Congo, au cours d'une émission que Christian Lusakueno a co-animée avec Kibambi Shintwa.

Le Directeur du Comité national des Jeux de la Francophonie a réaffirmé la détermination de la République démocratique du Congo à s'acquitter de son engagement à abriter, après la Côte d'ivoire, en 2017, la grand-messe sportive et culturelle des pays francophones. Il a salué la vision du Président Félix Tshisekedi, qui accorde une grande importance à un tel évènement de grande envergure. Une sortie médiatique qui rassure. Autant dire que ceux-là qui pariaient sur un éventuel report peuvent calmement continuer de rêver. A en croire Isidore Kwandja, le travail qui reste à faire concerne, en grande partie, le système de climatisation centrale, dans les gymnases.

Vers la livraison des ouvrages

«L'organisation des Jeux de la Francophonie se fait à deux niveaux. Il y a le volet infrastructures, il y a le volet organisation. C'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de temps pour organiser cela. Vous vous rappellerez que les Jeux de la Francophonie ont été octroyés à la RDC en 2019 pour être organisés en 2021. Or, normalement, les Jeux s'organisent chaque quatre ans. Les principes c'est que les Jeux de font en alternance. Une fois dans un pays du sud, une fois dans un pays du Nord. La dernière édition, la huitième édition a eu lieu en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Cette édition devrait avoir lieu au Canada après deux ans parce que la dernière édition était en 2017... On aurait dû accorder également quatre ans comme on le fait. On lui a accordé deux ans. En 2021, nous avons connu la Covid, qui a bousculé le programme des évènements internationaux. Ce qui a fait que les Jeux ont été reportés à une année, en 2022. Effectivement, il y a des comités qui sont passés avant nous, nous sommes arrivé le 22 octobre 2021 et on a trouvé la situation un peu difficile. Quand je suis arrivé, tout était au niveau des fondations. Que ça soit les infrastructures que vous voyez au stade des Martyrs, à Tata Raphael. Ce n'était que des fondations. On a travaillé fort parce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire à l'opinion publique tant nationale qu'internationale que la RDC va organiser parce que les infrastructures, au jour d'aujourd'hui, nous sommes à plus à plus de 95% », a-t-il affirmé.

Le Directeur Kwandja a indiqué que le retard constaté était causé par le retard observé par les entrepreneurs dans l'acquisition des matériels. Toutefois, à l'heure actuelle, il a confirmé que tous les outils de travail se trouvent sur chacun des chantiers, au stade des Martyrs comme au stade Tata Raphael. Il a remercié, ici, de façon pressante, le Chef de l'Etat, pour son implication personnelle, qui aura permis de mettre les bouchées doubles pour rectifier le tir.

« Tous les matériels sont ici à Kinshasa. Lorsque le Président de la République a fait la deuxième tournée de tous les sites, il a donné les instructions parce que les entrepreneurs ont exprimé des préoccupations notamment, le fait qu'il y avait des matériels qui étaient bloqués dans les aéroports, dans les ports. Il a donné l'ordre pour qu'on puisse évacuer rapidement parce qu'on a pris assez de temps. Tous les entrepreneurs ont les matériels ici sur place. C'est vrai qu'il y a eu des problèmes, à un moment donné, au niveau des finances parce que les entrepreneurs, pour la plupart, attendent d'être payés pour pouvoir acheter des matériels nécessaires. Mais, au jour d'aujourd'hui, les efforts sont en train d'être faits, le Gouvernement est en train de mettre des moyens. Je peux rassurer l'opinion nationale et internationale que la RDC va organiser ces Jeux, que la RDC est déterminée à ce que ces Jeux soient un succès. Rappelez-vous que le Président de la République, lorsqu'il a fait ses voeux de fin d'année de 2022, il a annoncé que pour 2023, il y a trois évènements importants. C'est la visite du Pape, les Jeux de la Francophonie et les élections. Le Président de la République a fait deux descentes. Le Premier ministre a fait autant.. Les différents ministres en ont fait autant... Donc, nous sommes en train de travailler jour et nuit et je peux rassurer tout le monde que le Gouvernement est décidé à organiser ces Jeux et que cela soit un succès », a lancé Isidore Kwandja, comme pour, déjà, planter le décor de la mobilisation.