Congo-Brazzaville: Aide aux personnes démunies - Le Rotary Club Pointe-Noire collecte 20 millions FCFA

Les clubs Rotary de la ville océane, notamment les Rotary Clubs Pointe-Noire Doyen et Pointe-Noire Ndjin-Dji, ont récemment organisé leur deuxième soirée de gala post Covid-19 qui a permis de lever des fonds devant constituer le budget pour la réalisation des actions de 2023-2024, axées principalement sur les questions de santé, d'accès à l'eau, d'environnement, d'éducation et de formation en faveur des jeunes et des personnes démunies.

Membres des deux Rotary clubs de la ville, partenaires, sponsors, donateurs et invités ont activement pris part et manifesté leur solidarité lors de la soirée de gala organisée le 20 mai, dans un restaurant de la place, a expliqué Fréderic Breyton, président du Rotary Club Pointe-Noire Doyen. Comme l'a indiqué Maxime Guénin, président du Rotary Club Pointe-Noire Ndjin-Dji, cet événement annuel permet aux Rotary clubs de récolter le maximum de fonds devant constituer le budget pour la réalisation des actions à venir sur la zone de Pointe-Noire. La soirée de gala a été aussi l'occasion « de montrer les actions réalisées avec les collectes de fonds précédentes, de faire rayonner le Rotary club international et de susciter des vocations», a renchéri Fréderic Breyton.

De ce fait, au cours de la soirée, les participants ont découvert, à travers une projection d'images, les actions réalisées par les deux Rotary Clubs de Pointe-Noire en faveur des jeunes et des personnes démunis. Il s'agit notamment de la distribution des tricycles aux personnes handicapées ; la réalisation des forages d'eau pour aider la population qui n'a pas accès à l'eau potable et dont la gestion est assurée de connivence avec le diocèse de Pointe-Noire ; la formation Ryla destinée à aider les jeunes dans leur départ pour la vie professionnelle et à conseiller les jeunes entrepreneurs.

A cela s'ajoutent les baguettes solidaires, un don destiné aux orphelinats, Samu social et autres organisations qui aident les enfants et les jeunes femmes de rue. La liste des actions du Rotary Club Pointe-Noire s'est élargie cette année avec une nouvelle activité : le nettoyage des plages en vue de les débarrasser des déchets plastiques et de sensibiliser les habitants.

Ainsi, grâce, entre autres, à la vente des tickets pour la soirée de gala, des tickets Tombola (qui ont permis aux gagnants de recevoir de nombreux lots) et des contributions diverses, les Rotary Clubs Pointe-Noire Doyen et Pointe-Noire Ndjin-Dji ont pu récolter une somme de 20 millions FCFA. Evoquant les perspectives pour l'année prochaine, Carine Kwami, future présidente du Rotary Club Pointe-Noire Ndjin-Dji, à qui Maxime Guénin passera le témoin ce mois de juin, a confié que les Rotary Clubs de Pointe-Noire entendent rester dans les axes majeurs du Rotary Club international, notamment la santé, l'éducation et la formation.

Des actions à entreprendre

Pour le reste de cette année, du côté du Rotary Club Pointe-Noire Doyen, les membres se préparent pour la conférence professionnelle (rencontre des jeunes avec les chefs d'entreprise), équivalent de la formation Ryla, qu'ils organisent depuis trois ans et qui aura lieu bientôt. Florence Roch-Dehorter a donné l'importance de l'événement pour les jeunes. «Pour ceux qui sont performants, qui font de bons CV et de bonnes lettres de motivation, nous essayons de leur décrocher des stages ou un premier job », a-t-elle assuré.

Autre action très importante prévue pour le mois d'octobre prochain dans le cadre de la lutte contre la poliomyélite, c'est le don de trente tricycles pour les handicapés victimes de la maladie. «L'objectif du Rotary club international depuis les années 1980, c'est d'éradiquer la poliomyélite. Et au Congo, on y est arrivé. Cela fait une très bonne performance réalisée en partie grâce au Rotary Club international parce qu' avec l'Organisation mondiale de la santé, il finance tous les vaccins contre la poliomyélite. Nous sommes partie prenante de cette lutte contre la poliomyélite dans le monde », a-t-elle ajouté.

Notons que la soirée de gala des Rotary Clubs de Pointe-Noire, placée sur le thème « Mille et une nuits», s'est déroulée en présence d'Evelyne Tchitchelle, présidente du Conseil départemental et municipal, maire de la ville de Pointe-Noire. de Roland Bouiti-Viaudo, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale; et de Serge Bouiti Viaudo, représentant le gouverneur du district 9150.