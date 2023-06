Afrique: Les premières dames célèbrent le 20e anniversaire de leur organisation

L'Organisation des premières dames d'Afrique pour le développement (Opdad) va célébrer, le 17 juin, à Kinshasa, en République démocratique du Congo (RDC), les vingt ans de son existence. Une occasion de dresser le bilan des deux décennies d'actions au profit des plus vulnérables.

« Cet événement historique permettra de souligner le rôle catalyseur du changement qu'a joué et continuera de jouer l'Opdad sur le continent et au-delà, pour favoriser l'accès aux services essentiels et l'autonomisation des femmes et des jeunes », a déclaré la présidente en exercice de l'Opdad et première dame de la République de Namibie, Monica Geingos.

Par ailleurs, l'organisation lancera officiellement sa « campagne unificatrice pour la réalisation de l'égalité des sexes en Afrique », autour de quatre piliers prioritaires : l'éducation, la santé, l'autonomisation et la lutte contre les violences envers les femmes et les filles.

A travers cette campagne, les épouses des chefs d'Etat africains souhaitent mobiliser l'ensemble des partenaires pour accélérer les progrès déjà réalisés et permettre la pleine participation des filles ainsi que des femmes au développement socioéconomique du continent.

« A l'échelle du continent, les obstacles à la réalisation de l'égalité des sexes sont encore trop importants. Il est urgent d'agir. Nous devons capitaliser sur l'influence collective des premières dames pour conduire des transformations audacieuses et construire un avenir où chaque Africain peut s'épanouir. Libérons le potentiel pour que chacun puisse être acteur et moteur de ce changement. L'Afrique doit être le pivot du changement à l'échelle mondiale », a déclaré Denise Nyakeru Tshisekedi, vice-présidente de l'Opdad et première dame de la RDC.

Trois principales activités sont attendues : la conférence plénière; le « Village de l'Opdad » spécialement construit pour l'occasion sur la pelouse de l'Académie des Beaux-Arts et ouvert au public du 15 au 18 juin; une soirée d'anniversaire exceptionnelle avec une vente aux enchères au profit de l'Opdad. Plus de cinq cents participants sont attendus à cet événement dont les chefs d'Etat et les représentants de la société civile.

Créée en 2002, l'Organisation des premières dames d'Afrique contre le sida (Opdas), qui se consacrait principalement à la lutte contre le VIH/sida et à d'autres problèmes de santé de la reproduction, tant sur le plan continental qu'international, a vu son périmètre s'élargir aux questions d'éducation, de santé et du bien-être des enfants, des jeunes et des femmes en Afrique, d'où la nouvelle appellation Opdad qui couvre des domaines liés au développement du continent.

L'Opdas a changé de nom pour devenir l'Opdad en vue d'adopter une vision intitulée « Une Afrique développée avec des enfants, des jeunes et des femmes en bonne santé et autonomes ».

L'Opdad est actuellement dirigée par la première dame de la République de Namibie, Monica Geingos, qui a succédé à sa consoeur de la République du Congo, Antoinette Sassou N'Guesso. C'était à l'occasion de la 26e assemblée générale de cette organisation tenue du 9 au 10 juin 2022, à Brazzaville.