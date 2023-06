Afrique: Le 6e sommet financier de l'Afrique de l'Est débute à Addis-Ababa

Addis Ababa — Un sommet annuel de deux jours sur la finance en Afrique de l'Est se tient actuellement à Addis-Abeba sur le thème des "nouvelles frontières du secteur financier africain" : Intégration régionale, innovation, accès au financement".

Le sommet a rassemblé des décideurs du secteur financier, des directeurs de conseil d'administration, des cadres, des experts financiers et d'autres acteurs clés de toute l'Afrique de l'Est pour discuter des dernières tendances et des défis du secteur financier de la région.

L'objectif du sommet est de fournir une plateforme aux dirigeants financiers, aux décideurs et aux experts pour partager des connaissances, échanger des points de vue sur les tendances et les opportunités émergentes et développer des solutions aux défis auxquels le secteur financier de l'Afrique de l'Est est confronté.

En conséquence, le sommet devrait générer des recommandations politiques viables, tirer des leçons des meilleures pratiques mondiales et régionales et créer une compréhension commune des défis et des opportunités pour le secteur financier.