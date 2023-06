Ile Maurice: Négligence médicale alléguée - Une famille accuse un médecin d'avoir transmis le Covid à leur proche décédé

Elle l'accuse d'avoir transmis le Covid-19 à leur proche, atteinte de cancer. Ce qui aurait entraîné son décès. Cette famille réclame ainsi une indemnisation de Rs 40 millions à un médecin et à la clinique où elle était admise.

La mère et la soeur de la défunte, Marie Juliette Catherine Moossun, ont déposé une mise en demeure contre le le médecin et la clinique, les accusant de négligence médicale. Elles soutiennent que le médecin aurait infecté leur proche au Covid-19 alors qu'elle était admise à la clinique, ce qui a conduit à son décès. Représentées par Me Sanjeev Teeluckdharry, les plaignantes réclament des dommages d'un montant de Rs 40 millions.

Selon la mère et la soeur de la victime, cette dernière suivait un traitement contre le cancer du sein et des os et avait commencé à présenter des problèmes respiratoires depuis le début de l'année 2022. Elle a été admise dans la clinique en mars 2022. Des tests PCR effectués ce jour-là étaient négatifs. Elle a poursuivi son traitement contre le cancer, comprenant des transfusions sanguines et un traitement contre la toux. Cependant, il a été ultérieurement constaté que l'état de santé de Marie Juliette Catherine Moossun s'était dégradé. Par conséquent, son séjour à la clinique a été prolongé d'une semaine, jusqu'au 19 mars 2022.

Le 21 mars 2022, elle a été réadmise à la clinique avec le même traitement habituel, et un test PCR a été effectué, donnant un résultat négatif. Les plaignantes affirment que celui qui était son médecin traitant est venu la voir sans porter de gant ni de masque. Le 25 mars 2022, la mère a été informée par une infirmière que le médecin avait été testé positif au Covid-19 et qu'il serait absent pendant les jours suivants. La patiente présentait également une forte fièvre dès lors.

Selon les plaignantes, la clinique a informé Marie Juliette Catherine Moossun qu'elle avait été testée positive au Covid-19 et que la clinique ne serait pas en mesure de la garder. Des dispositions ont été prises pour la transférer dans un autre établissement hospitalier. Cependant, elles allèguent que depuis que le personnel de la clinique a découvert qu'elle avait contracté le Covid-19, ils ont cessé de s'occuper d'elle, la laissant sans nourriture et médicament.

Ce n'est qu'à l'arrivée de l'ambulance et suite à l'insistance d'une infirmière qu'une injection analgésique aurait été administrée à la patiente, qui se plaignait de douleurs depuis plusieurs heures. Elle a été transportée vers un autre établissement dans un état grave. Malgré une semaine d'admission en soins intensifs, son état de santé ne s'est pas amélioré. Elle est décédée le 5 avril de la même année des suites d'une insuffisance respiratoire aiguë, d'une pneumonie au Covid-19, d'un cancer avancé des poumons et de métastases osseuses.

Les plaignantes affirment avoir souffert énormément depuis le décès de leur proche et avoir subi un traumatisme moral. La clinique a refusé de commenter l'affaire, affirmant qu'elle était désormais entre les mains des autorités légales.