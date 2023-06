Ile Maurice: Affaire St-Louis - Des «attachment orders» contre les personnes interrogées

L' Independent Commission Against Corruption (ICAC) a émis des ordonnances de saisie, sous la Prevention of Corruption Act, contre plusieurs personnes interrogées dans l'affaire St-Louis. Parmi ceux concernés : l'ex-président du comité technique du Central Procurement Board, Amrithsingh Raja Rai et l'ex-Chief Executive Officer de la même instance, Kreetykant Dosieah.

L'ordre a été demandé en Cour suprême le 17 mai, devant un juge en chambre, par l'ICAC, qui a émis un ordonnance de saisie pour Kreetykant Dosieah et son épouse Deeneshwaree Dosieah, qui possède un bâtiment résidentiel de deux étages sur un lopin de terre de 316 m2 au Bouchon. Concernant Amritsingh Raja Rai et son épouse Dehvi Dhoojnam Veen Rye Raj, ils possèdent 877 actions dans la société de Pierre Bleue.

Bout du Monde

Pour Usha Urvashi Devi Raja Rai, une ordonnance de saisie a été émise sur une portion de 740 m2 aux Jardins D'Anna à Flic-en-Flac. Chavan Dabeedin a, lui, reçu une ordonnance de saisie sur un terrain de 600 m2 au morcellement Highland Rose ainsi que sur un autre de 1 740 m2 situé Au bout du Monde, à Ébène. Ces ordonnances empêchent les concernés de transférer leurs biens ou de les vendre. Ils devront justifier par écrit à l'ICAC, en 48 heures, leurs sources de revenus et comment ils ont acheté eurs biens.

Selon nos informations, à l'ICAC, on soutient que l'affaire St-Louis est toujours en cours. Pour rappel, elle est relative à la fraude alléguée d'environ Rs 700 millions qui a valu la révocation de l'ex-ministre de l'Énergie Ivan Collendavelloo, en juin 2020. Le Senior District Magistrate Vignesh Ellayah avait rayé la charge provisoire de «bribery by public official» logée par l'ICAC contre Chavan Dabeedin.

Ce dernier avait été arrêté le 24 février 2022, lors d'une enquête de l'ICAC. Selon la commission anti-corruption, Chavan Dabeedin aurait accepté un pot-de-vin Rs 1 250 000 de la compagnie Padco Ltd, entre 2016 et 2017, dans le cadre d'un accord pour l'installation de câbles souterrains dans plusieurs régions du pays. Non satisfait de la décision, l'ICAC, il a déposé une requête auprès du juge en référé, Iqbal Maghooa, demandant l'annulation de la décision du tribunal de RoseHill, en mars 2023.