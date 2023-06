Algérie: Signature d'un contrat d'hydrocarbures entre Sonatrach, Pertamina et Repsol

ALGER — La société nationale des hydrocarbures Sonatrach et ses partenaires, l'indonésien Pertamina et l'espagnole Repsol, ont signé, jeudi à Alger, un contrat d'hydrocarbures sur le périmètre contractuel de "Menzel Lejmat"(Bloc 405a), sous l'égide de la loi 19-13 régissant les activités hydrocarbures.

Ce nouveau contrat a été signé au siège de Sonatrach par le vice-président chargé de l'activité exploration et production de Sonatrach, Mohamed Slimani, et le président directeur général de Pertamina-Algérie, Tariq Abdat, ainsi que le représentant de Repsol en Algérie, en présence du président-directeur général de Sonatrach Toufik Hakkar et le président directeur général de Pertamina, Mme Nicke Widyawati.

Ce contrat, de type partage de production, s'inscrit dans le cadre du protocole d'accord signé entre les trois compagnies le 28 septembre 2022.

Selon une présentation faite à l'occasion, le programme des travaux comprend notamment la construction d'une unité d'extraction des GPL Forage de 12 puits d'huile et un puits d'injection de l'eau, et le Raccordement des nouveaux puits de développement et l'entretien des installations existantes ainsi que l'acquisition sismique 3D.

Le programme comprend également un Projet WAG (Water Alternating Gas), un projet de digitalisation, une étude laboratoire sur l'EOR et un projet de production d'énergie solaire.

Le nouveau contrat est conclu pour une durée d'exploitation de 25 ans, à compter de sa date d'entrée en vigueur, selon une présentation faite à l'occasion, relève la même présentation.

Dans une allocution prononcée lors de la cérémonie de signature, M. Hakkar a fait savoir que le montant d'investissement global prévu pour la mise en oeuvre de ce plan de développement "est estimé à plus de 800 millions de dollars US et permettra une récupération de près de 150 millions de barils équivalent pétrole".

Il a souligné que la signature de ce contrat traduisait "la volonté des parties de poursuivre leur partenariat sur le périmètre contractuel de Menzel Lejmat et de renforcer leur coopération dans le domaine de l'exploration et de la production des hydrocarbures".

Pour sa part, Mme Widyawati a exprimé sa "haute appréciation" des efforts et du soutien menant à concrétiser la signature de ce nouveau contrat, ajoutant que ce dernier représentait "une grande opportunité pour élargir les investisseurs de son entreprise en Algérie.