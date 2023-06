Algérie: Energie - Sonatrach rejoint le Global Gas Center

ALGER — Le Groupe Sonatrach, leader de l'industrie gazière en Afrique, a annoncé, jeudi dans un communiqué, son adhésion au Global Gas Center (GGC), une organisation à but non lucratif basée à Genève (Suisse) et dédiée aux dirigeants et experts des entreprises de gaz naturel qui souhaitent partager leurs points de vue et leurs expériences via une plateforme neutre, indépendante et inclusive.

En tant que "leader dans le domaine de l'industrie du gaz naturel liquéfié", le Groupe Sonatrach a estimé, dans son communiqué, que son adhésion à cette organisation mondiale "renforce ses perspectives de principal fournisseur de l'Europe et du reste du monde".

Le Global Gas Center a été créé en 2014, à l'initiative d'un groupe de producteurs de gaz naturel et du Conseil mondial de l'énergie. Il compte actuellement 15 membres, après l'adhésion de Sonatrach en tant que membre actif de cet organe mondial.

Actif dans le domaine du gaz naturel avec des représentants de tous les continents, le GGC encourage les échanges au niveau international avec les partenaires de tous les secteurs de l'énergie, en particulier dans le domaine du gaz naturel, et oeuvre à la promotion de l'énergie durable, en mettant l'accent sur les questions liées au secteur du gaz naturel.