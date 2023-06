Burkina Faso: Dynamisation des postes - Moderniser les services à l'ère du numérique

Le ministère de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques organise, du 14 au 16 juin 2023, à Ouagadougou, l'atelier régional de la Conférence des postes de l'Afrique de l'Ouest.

Acteurs majeurs dans le développement du e-commerce et du rapprochement des services publics, les sociétés postales veulent encore innover et inventer de nouveaux produits compte tenu de l'évolution du numérique. Dans ce sens, des opérateurs postaux, venus du Burkina Faso, du Nigeria, du Niger, du Sénégal...se sont réunis pour trouver une stratégie en vue de faire face aux problèmes liés au secteur des postes de la sous-région.

Les travaux de cet atelier régional de la Conférence des postes des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CPEAO) ont débuté, le mercredi 14 juin 2023, à Ouagadougou. Placée sur le thème : « Formation sur l'élaboration de la stratégie de transformation numérique des postes dans l'espace de la conférence des postes des Etats de l'Afrique de l'Ouest », cette rencontre, selon le ministre de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques, Aminata Zerbo, va permettre d'outiller les opérateurs postaux de la sous-région pour la mobilisation du potentiel du numérique au bénéfice de leur renouveau et de leurs performances.

« Avec l'arrivée du numérique, le secteur postal a reçu un coup dur dans ses activités traditionnelles. Face à ce problème, nous devons considérer le numérique, pas comme un obstacle, mais une opportunité », a-t-elle indiqué. A l'issue de l'atelier, les acteurs postaux vont définir une stratégie qui permet de mobiliser les potentialités du numérique au niveau de la poste. Le dynamisme de la nouvelle équipe de la CPEAO, a-t-elle fait savoir, est porteur d'espérance et permet d'appréhender les défis du moment avec lucidité, pragmatisme, détermination et courage.

Au regard de l'importance du thème, a indiqué le ministre, les participants sont invités à beaucoup d'assiduité et à l'interactivité pour qu'à l'issue de la formation, chacun se sente suffisamment outillé pour élaborer et conduire une stratégie de transformation numérique de sa structure.

Une rude concurrence

Elle a en outre réitéré la disponibilité du gouvernement à poursuivre les efforts dans le sens d'une contribution plus active à la vie de la CPEAO et à son renforcement pour un développement durable du secteur des postes. Aux dires du président du comité national d'organisation, Kisito Traoré, par ailleurs, secrétaire général du ministère en charge de la transition digitale, la poste fait face à une rude concurrence dans tous ses secteurs d'activités et à une exigence de plus en plus accrue de la clientèle.

A cet effet, elle doit agir de façon perspicace en améliorant continuellement la qualité de ses produits et en renforçant les compétences des acteurs qui animent son réseau. Aussi, la poste doit diversifier son offre de services à travers la création de produits modernes répondant aux attentes de la clientèle. Durant les trois jours de formation, a précisé le secrétaire exécutif de la CPEAO, Adama Diouf, les opérateurs postaux vont réfléchir et trouver de nouveaux services liés à la numérisation.

Pour lui, déjà dans de nombreux pays en Afrique, les populations font des achats en ligne via WhatsApp, Facebook et autres applications. La poste, selon lui, doit réagir et adopter des produits aux besoins des clients. « Nous avons constaté depuis près d'une dizaine d'années, une baisse drastique des méthodes traditionnelles de la poste. Il faut permettre à la poste de répondre aux besoins des clients sur la base des plateformes digitales », a-t-il souhaité.

Sur la base des statistiques de 2021, les résultats ont montré que d'ici 2040, 95% des échanges vont se faire sur Internet. La stratégie issue de cette formation, à en croire M.Diouf, va permettre de moderniser les services et suivre cette transformation irréversible.