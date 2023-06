Burkina Faso: Promotion endogène de la paix - Le gouvernement échange avec des autorités morales

L'Association Burkina Dembé Loundé (ABDL), a tenu une rencontre d'échanges entre le gouvernement et les autorités coutumière et religieuse. Cette réunion qui a été présidée par le ministre en charge de la sécurité, a eu lieu, le 1er juin 2023, à Ouagadougou.

Dans son élan de recherche de paix, l'Association Burkina Dembé Loundé (ABDL) multiplie ses actions autour d'un mécanisme d'écoute et d'échanges communautaires. A l'issue de plusieurs sessions à travers le Burkina, elle a tenu une rencontre, le 1er juin 2023, à Ouagadougou. Cette réunion qualifiée de haut niveau a vu la participation du gouvernement représenté par le ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité, Boukaré Zoungrana.

D'entrée de jeu, le président de l'association, Idrissa Zongo, a expliqué que l'association de par son nom « Burkina Dembé Loundé », dit dans les 3 principales langues du pays, évoque le rassemblement de tous les Burkinabè. D'après lui, la mise en oeuvre des activités de l'association s'inspire des mécanismes traditionnels et de gestions de conflits. « Dont les principales armes sont le dialogue, les concertations inter et intracommunautaires, la solidarité, l'union autour de la chefferie coutumière, le leadership religieux et l'orientation gouvernementale », a indiqué Idrissa Zongo.

Président de ladite session du jour, le ministre en charge de la sécurité, Boukaré Zoungrana, a souligné que sa présence s'explique par le fait que les objectifs poursuivis par l'association épousent ceux de la Transition dans sa quête de la restauration de l'intégrité territoriale. « A côté du combat militaire sur le terrain, ce genre d'approche participe à faire entendre raison à nos frères qui braquent l'arme sur nous », a confié le ministre.

Tour à tour, les représentants des communautés religieuses (catholique, protestante, musulmane) et de la chefferie coutumière ont apprécié l'initiative qui contribue à aplanir les divergences et à faciliter l'acceptation de l'autre. Aussi, ils ont exprimé leur soutien pour l'atteinte des objectifs de l'association. « On gagne mieux en s'écoutant et cette initiative de l'association Dembé Loundé est la bienvenue.

Elle offre une tribune d'échanges et de contribution pour un retour de la paix dans notre pays », s'est exprimé, l'Emir de Djibo. Le Dapoya Naaba a, au nom de sa majesté le Mogho Naaba Baongo, souhaité que chacun à son tour puisse perpétuer des actes de paix et de solidarité dans sa famille, dans son quartier, etc. La fin de la cérémonie a été marquée par la pose du geste symbole de la solidarité et de la fraternité. Déjà, l'association s'active dans la perspective de l'organisation d'une plus grande assemblée dans les jours à venir.