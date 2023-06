Sénégal: Examen et adoption du projet de loi de règlement pour l'année 2022 - Clôture des toutes les gestions budgétaires depuis 2012

Au titre des textes législatifs et règlementaires, le Conseil des ministres a examiné et adopté hier, mercredi 14 juin 2023, le projet de loi de règlement pour l'année 2022, clôturant ainsi toutes les gestions budgétaires depuis 2012. Auparavant, le Président Macky Sall a salué l'accord sur la hausse généralisée des salaires dans le privé, entre autres sujets.

Revenant sur la redevabilité et la transparence budgétaire et financière, le Chef de l'Etat «s'est félicité de l'adoption, en Conseil des ministres ce jour, du projet de loi de règlement pour l'année 2022 qui permet de clôturer ainsi, toutes les gestions budgétaires depuis 2012», informe le communiqué du Conseil des ministres d'hier mercredi.

Vers un plan d'urgence de préservation et de modernisation des archives dans le secteur public

Poursuivant sa communication sur la politique de conservation et de la modernisation des archives, le Chef de l'Etat a saisi l'occasion de la célébration de la semaine internationale des archives du 5 au 9 juin, «pour évoquer les récents évènements durant lesquels les archives de nombre de structures publiques et parapubliques essentielles ont été détériorées et perdues avec des conséquences administratives et financières». Non sans rappeler «l'importance des archives publiques, qui constituent un patrimoine national inestimable, au service de l'Administration et des citoyens. A ce titre, le Chef de l'Etat a demandé au Premier Ministre d'engager toutes les diligences nécessaires en vue de la mise en exécution, dès ce mois de juin 2023, d'un Plan d'urgence de préservation et de modernisation des archives dans le secteur public en particulier».

Evaluation de l'exécution des décisions des conseils présidentiels territorialisés

Revenant sur l'évaluation de l'exécution des décisions des Conseils présidentiels territorialisés tenus à Matam, Tambacounda, Thiès et Sédhiou, le Président de la République «a demandé au Premier Ministre de poursuivre le suivi régulier des décisions issues de ces rencontres et de finaliser les dossiers relatifs aux programmes d'investissements prioritaires concernant les autres régions».

Préparation inclusive du nouveau pacte de stabilité sociale et d'émergence économique

S'agissant du climat social, de la gestion et du suivi des affaires intérieures, le Chef de l'Etat est revenu plusieurs sujets. Concernant le consensus pour l'augmentation généralisée des salaires dans le secteur privé, Macky Sall a félicité le Patronat et les Centrales syndicales et demandé «au Premier ministre d'accélérer, en relation avec le Ministre chargé du Travail et le Haut Conseil du Dialogue social, la préparation inclusive du nouveau pacte de stabilité sociale et d'émergence économique en cohérence avec les résultats consolidant attendus du dialogue national, suite à l'accord sur l'amélioration des rémunérations dans le secteur privé qui portera le SMIG à 64.223 F CFA, soit pratiquement un doublement en 10 ans».

Approvisionnement correct des marchés en moutons accessibles et en denrées

Pour ce qui est des préparatifs de la Tabaski et la sécurisation des transports, il a invité le Premier Ministre et les Ministres chargés de l'Elevage, du Commerce et des Transports terrestres «à prendre toutes les mesures urgentes et appropriées en vue d'assurer sur l'étendue du territorial national 2 Conseil des Ministres du 14 juin 2023 l'approvisionnement correct des marchés en moutons accessibles et en denrées et produits essentiels durant cette période sociale particulière».

En outre, le Chef de l'Etat «a également requis le respect des mesures de prévention et de sécurité routières au regard de la multiplication des déplacements urbains et interurbains sur le territoire national. Par ailleurs, le Président de la République a demandé au Gouvernement d'accorder une attention soutenue au fonctionnement adéquat des liaisons maritimes Dakar-Gorée et Dakar-Ziguinchor», informe la source.

Macky à Kiev et à Saint Pétersbourg les 16 et 17 juin 2023

Concluant sur son agenda diplomatique, le Président de la République a informé le Conseil de sa participation à la mission africaine de médiation entre l'Ukraine et la Russie prévue à Kiev et à Saint Pétersbourg les 16 et 17 juin 2023.

ID