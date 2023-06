Sénégal: Transparence et participation du public au processus budgétaire - 732 millions Fcfa de l'Usaid en appui aux OSC

Pour plus de transparence et une meilleure participation du public au processus budgétaire du Sénégal, l'Usaid a mis à la disposition de 10 organisations de la société civile une subvention de prés de 732 millions de francs Cfa. Ce financement permettra d'appuyer la réalisation de 23 activités de communication, de sensibilisation, de renforcement de capacités, d'analyse et de plaidoyer.

L'agence américaine pour le développement international (Usaid), à travers son projet d'appui à la gestion des finances publiques, apporte son soutien à 10 organisations de la société civile pour plus de transparence et une meilleure participation du public au processus budgétaire du Sénégal. A cet effet un budget de 732 millions de francs Cfa, consacré aux subventions est dégagé. Il permettra d'appuyer la réalisation de 23 activités de la société civile.

Le but de cette collaboration est de mettre en oeuvre une série d'initiatives pertinentes comprenant des activités de communication, de sensibilisation, de renforcement de capacités, d'analyse et de plaidoyer. En rapport avec les structures étatiques et les autorités administratives et locales, la réalisation de ces activités vise à améliorer la transparence et la participation du public au processus budgétaire.« Au Sénégal, il y a beaucoup d'organisations de la société civile qui travaillent sur la question de la gestion des finances publiques depuis de nombreuses années.

Le projet vient en appui pour permettre un déploiement plus ouvert, un rapprochement avec les communautés. C'est pour cette raison que les Osc ont ciblé les Badianou Gokh, les jeunes à travers les Asc , les groupements de promotion féminine entre autres structures communautaires », a fait savoir Mamadou Mansour Diagne du projet Usaid appui à la gestion des finances publiques lors d'une rencontre avec la presse hier, mercredi 14 juin.

Selon lui, en suivant cette logique de déploiement de proximité, les populations auront un accès plus facile dans la compréhension des questions budgétaires et dans le suivi des investissements qui sont faits dans leurs localités. Jean Marc Lepin, chef du projet Usaid appui à la gestion des finances publique pense que cette démarche favorisera une gestion plus ouverte et permet de renforcer l'information au public et l'engagement des citoyens.

Le directeur exécutif de l'Ong Alphadev Mor Diakhaté estime que ce projet va permettre à la société civile de pouvoir mobiliser, former, informer et sensibiliser les populations .« Le but final est de permettre à la base de comprendre le budget, le processus d'élaboration, la mise en oeuvre et les investissements prévus au niveau local », soutient-il.