Sénégal: Pour la libération de deux agents des Impôts et Domaines - l'administration fiscale en grève les 15 et 16 juin courants

Le syndicat des agents des impôts et domaines (Said) n'en démord pas de voir deux des leurs aller en taule, en l'occurrence Bassirou Diomaye Faye et Waly D. Bodian pour opinion politique. Si le premier nommé est toujours en détention, le second est sous bracelet électronique après sa liberté provisoire.

La grève des agents des impôts et domaines les 15 et 16 courants sera lourde de conséquences pour l'administration fiscale qui n'a pas su traiter la requête du Bureau exécutif national du Syndicat des agents des impôts et domaines (Said), suite à l'arrestation de Bassirou Diomaye Faye et de la mise sous bracelet électronique de Waly D. Bodian. La mi-juin étant très importante en termes de déclaration de revenus, cette date aura sans équivoque une incidence financière sur le recouvrement de recettes fiscales. Composantes essentielles dans le budget de l'Etat du Sénégal, les recettes fiscales ont évolué de 17,1% en en fin 2022, soit 3036,8 milliards de FCFA comparativement à l'année 2021. Cette performance sous-tend la bonne tenue des recouvrements des impôts directs (+217,1 milliards de FCFA à 1019,7 milliards FCFA), des taxes sur biens et services intérieurs (+149,8 milliards FCFA à 782, 7 milliards FCFA, des droits mobilisés au cordon douanier (+86,8 milliards FCFA à 1052,3 milliards FCFA et du Fonds de sécurisation des importations de produits pétroliers (+8,5 milliards FCFA à 88,4 milliards FCFA).

L'autre élément, c'est le régime déclaratif de l'administration fiscale sénégalaise. Donc, la présence physique des contribuables. Les contribuables sont plus enclins à payer physiquement qu'à payer en ligne car le système informatique n'est assez au point. L'autre élément, c'est l'image du service qui est écornée. En début du mois courant la Direction générale des impôts et des domaines (Dgid) tenait à rappeler à tous les contribuables concernés que la date limite de paiement du solde de l'Impôt sur le Revenu (Ir) et de l'impôt sur les Sociétés (Is) pour l'exercice 2022 est fixée au plus tard le 15 juin 2023.

Donc, ce mouvement de grève totale sur toute l'étendue du territoire va sans doute impacter négativement les recouvrements fiscaux.

Pour rappel, le préavis avait été déposé le 19 avril dernier suivi des journées de port de brassards rouges qui ont été largement suivies. Les grévistes réclament entre autres la restauration de la dignité de l'agent des impôts et domaines ; l'amélioration des conditions de travail des agents de la Dgid ; Dire stop à ces manoeuvres tendant à enlever les domaines de la Dgid ; la mise en place d'un plan de carrière des agents des impôts et domaines ; la défense et la garantie de la sécurité et des libertés de tous les agents de la Dgid ; et la libération immédiate des collègues Bassirou Diomaye Faye et Waly D. Bodian.