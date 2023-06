Guinée: Labé - Un stagiaire d'EDG meurt électrocuté, deux autres grièvement blessés

Dans l'après_midi du mercredi 14 juin 2023 sous un orage, un accident de travail a touché trois électriciens au service de la guinéenne d'électricité qui s'affairaient sur un transformateur à la sous station de Pounthioun.

Sur le coup, Alpha Oumar Baldé, 24 ans célibataire sans enfants et diplômé du CFP a été mortellement électrocuté.

Ibrahima Sory Diallo, son tuteur s'apprêtait à prier quand il a reçu l'information et quelques minutes plus tard l'interlocuteur au bout du fil lui a signifié la mort de son protégé qui doit être inhumé à Kabari dans son village natal situé dans la préfecture de Tougué.

Ses deux autres compagnons ont eu plus de chances, le premier, 37 ans avait des flictenes au niveau des membres supérieurs et il a été soigné et ses blessures pansées, il a été libéré, le dernier mal en point a été référé en traumatologie d'où sa famille a souhaité qu'il soit acheminé à Conakry explique le responsable du service des urgences Dr Mamadou Dian Souaré.

Depuis la survenance de cet accident, les autorités locales d'EDG optent pour le silence et refusent de faire le moindre commentaire pour situer les familles sur les causes et implications de cet accident de travail.