Cote d'Ivoire: Régionale dans le Sud-Comoé - Anoman Magloire veut conduire la liste de l'alliance Pdci - Ppa-CI

Le candidat du Pdci-Rda, Anoman Kouao Magloire, a invité le 14 juin 2023 au siège de son parti à Cocody, le prétendant du Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire (Ppa-Ci), Georges Armand Ouégnin, à la présidence du Conseil régional du Sud-Comoé à le rejoindre afin de former une liste commune.

« Il me revient que des arrangements sont en train de s'opérer au profit de certains maires retenus par le Pdci-Rda en vue de sacrifier la présidence du Conseil régional du Sud-Comoé à l'avantage du Ppa-CI, hypothèse contre laquelle je m'oppose », a vigoureusement réagi le candidat du Pdci.

Développant des arguments selon lesquels, lors des élections législatives de 2021, l'alliance avec l'Eds leur a fait perdre les postes de député dans le département d'Aboisso.

Il a en outre fait savoir que le candidat du Ppa-CI est un élu de Yopougon en exercice. Et son parti est issu de l'éclatement du Front populaire ivoirien (Fpi) originaire qui a donné naissance au Fpi du président Pascal Affi N'Guessan, du Mouvement des générations capables (Mgc) de Simone Gbagbo et du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples (Cojep) dirigé par Blé Goudé.

« Le comité paritaire chargé d'analyser les choix des têtes de liste de l'alliance comprend des candidats potentiels comme celui du Sud-Comoé. Je lance un appel à la commission paritaire d'extirper les candidats en son sein pour ne pas être juge et partie », a-t-il invité.

« Au vu de ce qui précède, vu que l'espace politique du Sud-Comoé est occupé par le Pdci-Rda et le Rhdp, il va de soi que dans le cas d'une alliance, le Pdci-Rda conduise la liste du Conseil régional », a-t-il soutenu. Et d'ajouter : « dans l'hypothèse contraire, chaque candidat conduira sa liste et les couleurs de son parti à l'élection du Conseil régional du 2 septembre 2023 ». Non sans manquer de préciser qu'il n'a « passé aucun accord ni initié un quelconque arrangement avec le Ppa-CI à Aboisso ni dans le Sud-Comoé ».

Le candidat du Pdci-Rda, par ailleurs conseiller régional, a fait savoir que son parcours politique de militant depuis 1970, délégué de son parti, coordonnateur des délégués du département d'Aboisso et coordonnateur des membres du grand conseil régional du Sud-Comoé et ex-coordonnateur du Rhdp plaide en sa faveur. Contrairement à son challenger qui a été militant du Pdci, Rpp, Eds et Ppa-CI.

« Je rassure les populations du Sud-Comoé de ma volonté de me mettre à leur disposition pour valoriser le rassemblement, le changement et la renaissance de la région. Mon investiture se fera le 1er juillet 2023 à l'appatam Brou Gustave d'Aboisso », a-t-il conclu.