Cote d'Ivoire: Boundiali - Un concours d'art oratoire pour vaincre la peur de prendre la parole chez les filles

La première édition de la finale du concours d'art oratoire dénommé « la beauté intellectuelle chez les filles des collèges et lycées de la Bagoué », organisée par l'Association des femmes leaders du département de Tengrela conduite par Mme Wassa Koné, s'est déroulée, récemment, au centre culturel de la ville de Boundiali.

Ce sont 12 élites sur 53 au départ de ces collèges et lycées qui ont disputé cette finale du concours d'art oratoire.

A l'issue des thématiques abordées, entre autres, l'excision, les mariages précoces, la scolarisation de la petite fille, l'autonomisation de la femme et les réponses apportées aux questions du jury, les résultats sont connus.

Mlle Touré Marie Annonciation, du collège privé Katchem de Boundiali, a enlevé le premier prix doté d'un trophée, un ordinateur portable et un kit scolaire. Elle a été suivie de Méité Fanta du lycée moderne Ziguitié de Kouto qui a reçu un trophée et un kit scolaire constituant le deuxième prix. Lauréate du troisième prix, Koné Vanessa, du collège Saint-Marie de Kouto, a obtenu un trophée et un kit scolaire.

C'était en présence des autorités locales, des élus, guides religieux et chefs coutumiers ainsi que des enseignants et des parents d'élèves.

Selon Mme Wassa Koné, « ce concours d'art oratoire est en droite ligne avec le programme du Président de la République, Alassane Ouattara, qui a décrété 2023, l'année de la jeunesse ». Et d'ajouter : « C'est donc à juste titre que nous avons pris l'engagement de nous y impliquer, vu l'importance que requiert l'éloquence dans la vie scolaire, sociale et professionnelle ».

Aux jeunes filles, elle a prodigué des conseils : « La communication joue un rôle crucial dans votre vie et la bonne communication vous permet d'accéder à une variété de perspectives et d'opinions. Ce qui vous permettra de prendre des décisions éclairées. Conscients que votre éducation revêt une importance cruciale à de nombreux niveaux, nous travaillons à éliminer les obstacles que sont : la peur de l'inconnu, la peur de prendre la parole, le manque de confiance en soi. Nous vous offrons alors ces opportunités, un moyen de vous exprimer, favorisant ainsi votre éducation et votre leadership pour une insertion et une contribution positive à la société ».

Le concours d'éloquence dénommé « la beauté intellectuelle de la Bagoué » se veut un cadre d'excellence pour les jeunes participantes, afin de permettre de se retrouver, de créer des liens et de réfléchir sur la créativité et la maniabilité de la langue française.