Cote d'Ivoire: Le gouvernement s'exprime sur la radiation de l'ex-président Gbagbo du fichier électoral

En Côte d'Ivoire, une semaine après le dépôt de la réclamation de Laurent Gbagbo auprès de la Commission électorale indépendante (CEI), le gouvernement s'exprime sur sa radiation du fichier électoral.

Condamné à vingt ans de prison dans l'affaire dite « de la casse de la BCEAO », l'ancien président est radié de la liste électorale depuis 2020. Il avait bénéficié en août 2022 d'une grâce présidentielle, mais celle-ci ne lui permet pas de recouvrer ses droits civiques. Son parti multiplie cependant les démarches pour que son nom figure à nouveau sur la liste électorale.

Hier, jeudi 15 juin, lors d'un point presse, le PPA-CI est à nouveau monté au créneau pour dénoncer ce qu'il estime être « une injustice » envers Laurent Gbagbo. Justin Koné Katinan, le porte-parole du PPA-CI : « Nos actions tournent autour du contentieux électoral, pour obtenir la réinscription du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale provisoire. Notre parti est vraiment mobilisé pour cette cause, et c'est normal. C'est le coeur de notre parti qui est touché, et nous devons réagir en conséquence. »

Un accord ?

Il y a une semaine, une délégation du parti de Laurent Gbagbo a été reçue par le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Réconciliation nationale, pour une discussion sur la situation de l'ancien président. Les proches de Laurent Gbagbo expliquent notamment que sa présence sur la liste électorale, et la question d'une amnistie à son égard, font l'objet d'un accord pris lors du dialogue politique conclu l'année dernière.

Faux, rétorque le ministre de la Jeunesse, Mamadou Touré, qui s'exprimait le jeudi 15 juin au nom du gouvernement, à l'issue du Conseil des ministres : « Ces accords politiques ont été signés de façon officielle, et ont été publiés. Et nulle part dans les conclusions ou dans les discussions que nous avons eu, ces deux questions ont fait l'objet d'un accord. Et pour certifier cela, je vous invite à regarder le document qui a été paraphé par toutes les parties prenantes. »

Période des contentieux close

La période de contentieux de la liste électorale est close depuis hier. La Commission électorale indépendante (CEI) devrait désormais afficher la liste des réclamations. Ses décisions seront rendues publiques entre le 21 et le 29 juin 2023.