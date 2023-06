Cote d'Ivoire: Transformation locale de l'anacarde - La zone agro-industrielle de Korhogo prête à recevoir les investisseurs

Lentement mais surement, la Côte d'Ivoire accroit ses capacités de transformation locale de l'anacarde. La zone agro-industrielle de Korhogo prête à recevoir les investisseurs.

Lancée, par le Premier ministre Patrick Achi, le jeudi 20 mai 2021 à Korhogo, la zone agro-industrielle dédiée à la transformation de l'anacarde est enfin prête à recevoir les investisseurs. Au cours d'une visite guidée, le jeudi 15 juin 2023, à Korhogo, conduite par André Ekponon, Préfet de région, préfet du département de Korhogo, Dr Adama Coulibaly, Directeur général du Conseil du coton et de l'anacarde, par ailleurs coordonnateur du Projet de promotion de la compétitive de la chaine de valeurs de l'anacarde, (Ppca) et Karim Berthé, Directeur de la transformation et Coordonnateur Adjoint du Ppca.

Selon nos sources dans la cité du Poro, au nord de la Côte d'Ivoire, aménagée sur un espace de 28,7 ha, cette zone abrite sept lots industriels, 3 grands des entrepôts de stockage d'une surface de 2500 m3 d'une capacité de 3000 à 4000 tonnes, une aire de séchage, un centre de valorisation des coques de cajou, une station de pesage des camions, une station d'épuration des eaux usées, des aires de stationnement pour les camions et un espace vie ainsi que des espaces verts.

Dr Adama Coulibaly, Directeur général du Conseil du coton et de l'anacarde, par ailleurs coordonnateur du Ppca, a invité les investisseurs nationaux à manifester un intérêt à ce projet. Il a révélé qu'à ce jour, cinq investisseurs étrangers ont fait une demande ferme pour 5 lots, qui est en étude par ses services. Dédiée à la transformation de l'anacarde à Korhogo, cette zone va créer les conditions d'installation de plusieurs usines de noix et de pommes de cajou, et créer aussi des emplois permanent pour les jeunes et les femmes en leur offrant la possibilité de se prendre en charge correctement et de vivre décemment.

Ce cap sur la transformation est un défi majeur pour lequel le Conseil du coton et de l'anacarde multiplie les investissements et d'autres appuis aux acteurs de la chaîne de valeur, afin d'accompagner au mieux les initiatives de développement dans la filière mais également d'améliorer les revenus des producteurs, selon le directeur général, Dr Adama Coulibaly. Il fait savoir que l'aménagement des zones agro-industrielles dédiées à l'anacarde s'inscrit dans le cadre du Projet de promotion de la compétitivité de la chaîne de valeur de l'anacarde, une initiative du conseil du coton et de l'anacarde soutenue par la Banque mondiale.

Elle prévoit l'aménagement de quatre zones de transformation de l'anacarde dans les villes de Korhogo, de Bouaké, de Séguéla et de Bondoukou. Une fois achevées et en pleine activité, ces zones devraient permettre à la Côte d'Ivoire, de relever son taux de transformation locale de l'or gris. André Ekponon, Préfet de région, préfet du département de Korhogo, a encouragé les producteurs à augmenter leur production en vue de répondre aux besoins des usines.

Notons que Le Conseil du Coton et de l'Anacarde, a organisé une visite guidée pour la presse nationale et internationale à Korhogo du 14 au 17 juin 2023. Ce voyage organisé a pour objectif de faire découvrir à la presse, les zones agro-industrielles aménagées et dédiées à la transformation de l'Anacarde. Ces plates-formes agro-industrielles situées à Korhogo, Bondoukou et Séguéla dont celle de Korhogo est entièrement achevée, sont des réalisations du Conseil du Coton et de l'Anacarde avec le soutien financier de la Banque mondiale.

Elles sont le fruit du Projet de la Compétitivité de la Chaine de valeur de l'anacarde , qui participe de la politique du gouvernement de la transformation structurelle de l'économie ivoirienne. Cette plate-forme a été ponctuellement conçue pour faciliter, d'une part, la communication entre les journalistes participant au programme et, d'autres part, entre ces personnalités des médias et les organisateurs.