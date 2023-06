Afrique du Nord: CAN 2023 - Salah suscite des inquiétudes à Liverpool après la qualification de l'Egypte

Nouvelles inquiétudes à Liverpool à propos de ce que pourrait causer l'absence de Mohamed Salah en début d'année prochaine après la qualification de l'Égypte à la CAN 2023.

Après une saison décevante à Anfield, la saison prochaine s'annonce aussi inquiétante pour les Reds. La cause ? L'Égypte s'est qualifiée à la Coupe d'Afrique des nations de l'année prochaine.

Pour le tournoi prévu du 11 janvier au 13 février 2024, Liverpool sera privé de son buteur Salah selon les rencontres de la Premier League publiées mercredi. Il est probable que l'ailier sera absent pendant au moins quatre matchs en championnat mais aussi lord des rencontres en Coupes.

En début d'année 2022, Salah a conduit l'Égypte en finale de la CAN 2021, mais ils ont perdu aux tirs au but contre le Sénégal de Sadio Mané. Si l'on suppose que les Pharaons iront en finale de la CAN 2023, Salah devrait manquer des matchs importants, dont ceux contre Chelsea le 31 janvier et Arsenal trois jours plus tard.

Salah va aussi louper Bournemouth (13 janvier) et Burnley (10 février). Cependant, le nombre total de matchs manqués pourrait monter à 10 pendant la CAN 2023, si l'on tient compte des potentielles rencontres lors du troisième tour de la FA Cup entre le 6 et le 7 janvier, puis d'une potentielle demi-finale aller de Coupe de la Ligue entre le 9 et le 10 janvier.

Un match potentiel du troisième tour de la FA Cup prévu entre le 16 et le 17 janvier est aussi envisageable. De toute façon, il est clair que Salah manquera une bonne partie des matchs de Liverpool lors de la CAN 2023. Et l'absence du meilleur buteur des Reds sur les dernières saisons va causer des maux de tête à Jürgen Klopp.