Cote d'Ivoire: Rencontre scientifique / « L'IPCI veut mettre son plateau technologique à la disposition des malades pour la génétique des cancers et autres applications » Prof Dosso Mireille

L'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire (IPCI) à travers la plateforme de génétique moléculaire a organisé une rencontre scientifique autour du thème : « Diagnostic moléculaire des cancers en Côte d'Ivoire », le lundi 12 Juin 2023, à la salle de conférence dudit institut.

Cette rencontre s'est tenue en présence d'un invité d'honneur, le Prof. Solomon O. Rotimi, convenant University, Nigeria, président du comité de recherche de l'Organisation Africaine pour la Recherche et l'éducation sur le Cancer (OAREC) / Organisation for Research and Training in Cancer (AORTIC) et directeur Afrique du consortium Transatlantique sur le cancer de la prostate (CAPTC).

L'objectif général de cette rencontre scientifique était de définir le cadre d'une collaboration entre cliniciens et biologistes pour le diagnostic moléculaire des cancers ainsi que les perspectives de recherche pour une meilleure prise en charge des patients en Côte d'Ivoire.

A l'ouverture de la rencontre, la directrice de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, Prof DOSSO Mireille a souhaité que cette rencontre scientifique permette d'avancer dans le diagnostic moléculaire des cancers en Côte d'Ivoire.

« L'IPCI est connu pour s'occuper des maladies transmissibles, mais ces équipements permettent également de diagnostiquer d'autres maladies, et c'est ce potentiel d'équipement particulièrement le séquenceur de nouvelle génération que l'IPCI veut mettre à la disposition des malades pour les diagnostics génétiques. Ces appareils peuvent apporter un plus en santé publique en les mettant à la disposition de la population » a -t-elle soutenu.

Pour le Prof ROTIMI O. Solomon, cette rencontre est une expérience très intéressante de savoir que beaucoup d'experts et de spécialistes (Cancérologues, Anatomopathologistes, Urologues, Gastro-entérologues, Biologistes, etc.) s'intéressent à la thématique des cancers notamment de la prostate, colo-rectal dans le cadre du diagnostic pour une thérapie ciblée. Il a relevé le management et le leadership du Prof DOSSO Mireille pour booster la recherche sur les maladies non transmissibles (cancers, maladies génétiques congénitales...) qui font partie des axes de recherche de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire.

Il a souligné que cela est très encourageant pour l'Afrique car il faut mettre en place un pool de chercheurs au niveau de l'Afrique qui puissent véritablement se pencher sur les aspects génétiques spécifiques aux populations noires chez qui les cancers sont particulièrement agressifs.

Il a également présenté le consortium qu'il dirige au niveau Afrique ainsi que le projet Transatlantique iCCaRE sur le cancer de la prostate auquel participe la Côte d'Ivoire.

Quant au Président du programme national de lutte contre le cancer en Côte d'Ivoire ( PNLCa) , Prof Innocent ADOUBI, dans son mot de fin, s'est montré admiratif devant la détermination de la directrice à faire avancer la recherche et est disponible à travailler en collaboration pour faire avancer les choses dans ce domaine. Tout en insistant sur le fait que l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire oeuvre énormément dans la recherche mais cela n'est malheureusement pas visible ou connu par la communauté médicale et scientifique ivoirienne.

« Tous les généticiens sont d'accord pour dire que la plus grande diversité génétique se trouve en Afrique, nous pouvons trouver des solutions pour la prise en charge de nos malades en particulier du cancer. » a-t-il souligné et d'ajouter « madame la directrice, je voudrais vraiment vous dire que nous sommes avec vous et nous nous engageons mes collègues et moi à faire en sorte qu'avec l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire , nous formions un groupe de travail , une taskforce qui va faire bouger les choses en matière d'oncologie moléculaire. Nous allons ensemble travailler afin de pouvoir répondre aux besoins de la population »

Notons que deux présentations ont été faites lors de cette rencontre scientifique, l'une par Prof GBONON Valérie responsable de la Plateforme de Génétique Moléculaire de l'IPCI qui a animé les échanges et l'autre par Dr COULIBALY Safiatou, coordonnatrice du laboratoire génétique et cancer au sein de cette plate-forme sur la mise en routine à l'IPCI du diagnostic des biomarqueurs génétiques en vue de la thérapie ciblée.