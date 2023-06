Afrique de l'Est: Les Seychelles vont établir une loi dans le cadre de la gestion de la zone conjointe avec Maurice

Les Seychelles cherchent à établir une loi qui intégrera trois codes mis en place dans le cadre de la zone de gestion conjointe, dont la nation insulaire partage une juridiction égale avec Maurice, a déclaré un haut responsable du gouvernement.

La déclaration a été faite par le ministre pour la pêche et l'économie bleue, Jean François Ferrari, mardi, lors de sa présentation sur l'espace de gestion conjointe.

Le JMA est le mécanisme de juridiction conjointe entre les Seychelles et Maurice sur une zone des fonds marins et de son sous-sol sous-jacent dans la région du plateau des Mascareignes. Il exclut l'eau et les organismes vivants au-dessus du plateau.

Deux traités ont été signés en 2012 et les deux nations insulaires ont obtenu des droits sur des fonds marins supplémentaires couvrant environ 400 000 kilomètres carrés dans l'océan Indien.

Le premier traité proclame les limites extérieures du plateau continental étendu afin de prévoir sa reconnaissance en vertu des lois nationales respectives et le second traité fournit un cadre général pour l'établissement d'une gestion conjointe du plateau continental étendu, qui doit être proclamée en vertu du premier traité.

M. Ferrari a déclaré que dans le cadre de la JMA, les Seychelles et Maurice ont établi trois codes juridiques - la recherche marine, les codes fiscaux et fiscaux conjoints et les codes de pratiques environnementales.

"Il est maintenant nécessaire de domestiquer les trois codes juridiques et de les intégrer aux deux traités internationaux. Cela créera un document juridique qui répondra à toutes les préoccupations relatives à la JMA", a-t-il expliqué.

Le ministre a déclaré que ces codes doivent être incorporés dans les lois des Seychelles et de Maurice.

"Pour cela, nous aurons besoin du soutien de l'Assemblée nationale pour faciliter et achever ce processus sinon les codes resteront sans force de loi", a déclaré M. Ferrari.

Il a ajouté que "pour les Seychelles, avoir une zone continentale en dehors de sa zone économique exclusive est un grand avantage car cela crée une nouvelle source pour la diversification de notre économie et présente et offre plusieurs opportunités dont le pays peut tirer certains avantages".

Il a donné l'exemple de la recherche sur le poisson concombre lancée par les Seychelles à Saya de Malha.

"Il existe également des opportunités d'études et d'emploi dans des domaines tels que les sciences marines, la gestion des océans et la géologie. Il existe également un potentiel pour des projets tels que la biotechnologie marine et un spécialiste de la conservation marine", a-t-il ajouté.

M. Ferrari a déclaré qu'à ce stade "il est nécessaire pour nous de travailler sur un cadre de plan spatial marin qui guidera les activités qui seront pratiquées et renforcera également les pratiques scientifiques qui traitent de la préservation de notre écosystème marin et du développement dans la JMA. "

Les membres de l'Assemblée nationale ont eu l'occasion de demander des éclaircissements et des informations supplémentaires sur le projet de loi qui devrait leur être soumis pour approbation.