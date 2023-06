Madagascar: Aménagement - La construction des appartements à Andavamamba se poursuit

Le porteur du projet Projet de Développement Urbain Intégré et de Résilience, PRODUIR, pour l'aménagement du canal C3 à Andavamamba, continue ses activités. Un arrêt de travail remarquable a halluciné les riverains et bénéficiaires du projet.

Le conseil des ministres du 14 juin a quand même donné une promesse à ces bénéficiaires pour la continuité du travail. Les tâches vont continuer et en plus de cela, des engins sont en place pour la persévérance. « Nous sommes maintenant au niveau du curage du canal C3 se trouvant à Andavamamba, où les logements pour les 84 personnes bénéficiaires vont être installés », explique Haja Rasolofojaona, le coordinateur du projet Produir. Le projet d'Andavamamba consiste à nettoyer le canal C3.

Ces travaux réduiront sensiblement les inondations se produisant tous les ans dans les bas quartiers et auront des retombées multiples sur la santé, la mobilité et les activités économiques de la population concernée. Le PRODUIR a identifié des ménages vulnérables installés le long du canal vivant dans des conditions de vie très insalubres, à cause de l'état très dégradé du canal C3, et impactés régulièrement par les inondations du canal.

Le projet compensera financièrement l'intégralité des dérangements induits par ces déplacements. Des mécanismes d'accompagnement et de communication de proximité permanents et réguliers sont menés et ce, jusqu'à la fin du projet, afin d'associer l'ensemble des parties prenantes aux activités du projet. Le canal C3 est utilisé pour l'évacuation des eaux usées de la ville d'Antananarivo.

L'aménagement de cette partie est une sorte d'alternative pour sauver les Tananariviens d'une inondation qui produit des dégâts surprenants à chaque saison de pluie. L'aménagement va se faire le long du canal s'étalant sur 12 km, commençant à Anosibe jusqu'à Ambodimita, en passant par les quartiers d'Andavamamba, les 67 ha et Antohomadinika. Ainsi ces ménages et activités vont être déplacés et/ou réinstallés dans les quartiers où les conditions de vie sont meilleures et non affectées par des inondations, notamment à Andavamamba, qui pourra accueillir environ 84 ménages.

Il faut noter que 78 familles sur ces 84 vivant aux alentours de ce canal ont accepté la construction de ces logements, en raison du remboursement de toutes les démolitions. Par contre des familles ont choisi des indemnités variant par rapport aux sources de revenu des familles en question, ainsi que leur situation de vie. Les travaux sont prévus se terminer au mois de décembre.