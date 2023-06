Algérie: Baccalauréat 2023 - Fin des épreuves pour les candidats

ALGER — Les épreuves du baccalauréat, pour la session 2023, auxquelles se sont présentés plus de 790.515 candidats, ont pris fin jeudi, après cinq jours d'examens qui se sont déroulés dans des conditions d'organisation et d'encadrement satisfaisantes.

Au dernier jour des épreuves, nombre de candidats qui ont composé dans différentes filières, ont estimé que les sujets étaient "abordables" et correspondaient au programme pédagogique dispensé durant l'année scolaire.

Les candidats, approchés par l'APS, ont fait part de leur satisfaction quant au bon déroulement de ces épreuves devant sanctionner le parcours secondaire et leur donner accès à l'université.

Plusieurs candidats ont jugé que les sujets de la session 2023 "étaient abordables" notamment pour les filières, lettres et langues étrangères et sciences expérimentales, tandis que les candidats en mathématiques et maths-techniques ont estimé que les "sujets étaient longs et complexes".

Par ailleurs, le ministre de l'Education nationale a affirmé jeudi, que les épreuves du baccalauréat se sont déroulées dans de "bonnes conditions grâce à la mobilisation de tous" ajoutant que les sujets étaient "exempts d'erreurs".

Le ministre qui s'exprimait à la sortie du staff chargé de l'élaboration et l'impression des sujets, a noté que les questions ont porté sur le programme dispensé durant l'année scolaire.

Si les épreuves se sont déroulées sans incidents dans la plupart des 2674 centre d'examens répartis à travers le pays, des tentatives de fraude et de fuite de sujets par le biais des technologies de communication ont été toutefois relevées durant le déroulement des épreuves.

En effet, plusieurs cas de triche et de tentatives de fraude ont été enregistrés dans différentes wilayas, depuis le début des épreuves, notamment à Djelfa, Tipaza, Laghouat, Tébessa, Tiaret et Mostaghanem.

Les mêmes tentatives ont été enregistrées le dernier jour de ces épreuves notamment à Médéa, Ghardaia, Relizane, Khenchela et Tlemcen, Jijel.

Ainsi, plusieurs personnes ont été condamnées à des peines de prison ferme assortie d'une amende pour notamment "délit de diffusion de sujets d'examens des épreuves du baccalauréat par le biais de moyens de communication à distance", et pour "délit de diffusion de sujets d'examens et de corrigés types des épreuves du baccalauréat".

Parmi les 790.515, quelque 269.539 se sont présentés en candidats libres, et ce, dans les six filières, à savoir science de la nature et de la vie, mathématiques, mathématiques techniques, gestion et économie, langues étrangères, et philosophie.

Pour les candidats relevant des Centres de rééducation et de la réinsertion, ils étaient 5989 à passer les épreuves du baccalauréat.

Le lancement officiel des épreuves du baccalauréat, a été donné depuis la wilaya de Ouarglapar le ministre de l'Education Abdelhakim Belaabed.

Le nombre de centres de correction s'élève à 88 répartis à travers le pays, alors que résultats du baccalauréat seront annoncés le 20 juillet.