Mali: À Ménaka, 147 policiers de la MINUSMA reçoivent la médaille des Nations unies

Ils étaient 139 policiers de la cinquième relève de l'Unité de police constituée du Togo et huit officiers de police individuels togolais, burkinabé et sénégalais à recevoir la médaille des Nations unies, le 14 juin 2023 à Ménaka.

Déployé en août 2022, le contingent togolais a effectuée près de 450 patrouilles y compris avec les Forces de sécurité maliennes, dans le cadre de la protection des civils dans la ville de Ménaka et ses alentours. De plus, 55 missions d'escorte et 47 opérations de sécurisation au profit des acteurs humanitaires, ONG et associations de Ménaka ont également été effectuées.

Un bilan salué par la cheffe de la Police des Nations unies (UNPOL), la Générale de division Patricia BOUGHANI qui a fait le déplacement depuis Bamako pour l'occasion. « Je tiens à remercier le Chef d'escadron N'TSOUGAN Adouwodji, Commandant de l'Unité de police constituée du Togo à Ménaka et à travers lui l'ensemble de son personnel qui, au quotidien, s'engagent pour permettre d'apporter des conditions optimales de sécurité à leurs camarades Officiers de police individuel afin de remplir leur mission auprès des populations. Je tiens également à exprimer ma satisfaction de voir la reprise des patrouilles conjointes avec les Forces de sécurité maliennes pour renforcer la protection des civils et des déplacés », a déclaré la Générale BOUGHANI. Une bonne collaboration dont s'est également félicitée Fabiola N'GERUKA, la cheffe de bureau de la MINUSMA dans la région, en présence notamment du Gouverneur et du Coordinateur local des FAMa.

Les policiers récipiendaires quant à eux, mesurent l'importance de la distinction qu'ils ont reçu et l'ont exprimé par la voix du Chef d'escadron Adouwodji N'TSOUGAN. « L'événement qui nous réunit ce jour, est un moment solennel et mémorable de la vie de notre Unité. Elle marque la reconnaissance par la plus haute hiérarchie de la MINUSMA du service et du sacrifice des Casques bleus du Togo dans le maintien de la paix et de la sécurité à Ménaka », a-t-il déclaré.