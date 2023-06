Sénégal: Samba Sy, Ministre du Travail - « Le dialogue, la seule voie susceptible de nous faire aller de l'avant dans la paix »

Le Ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les institutions, Samba Sy, a rappelé à ses compatriotes vivant à Genève que le dialogue social est « la seule voie susceptible de nous faire aller de l'avant dans la paix, la civilité, l'acceptation de la différence, la compréhension mutuelle ». Il animait, le vendredi 9 juin 2023, le « Gingembre littéraire » sur invitation du magazine panafricain Continent Premier.

GENÈVE - En marge de la 111e Conférence internationale du Travail, le Ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les institutions du Sénégal, Samba Sy, a animé un « Gingembre Littéraire », le vendredi 9 juin, à Genève, sur invitation du magazine panafricain Continent Premier qui célébrait son 19e anniversaire et la Journée mondiale de l'Afrique.

Abordant la thématique : « Le rôle et la place du dialogue social pour un meilleur vivre ensemble », le Ministre a fait, d'une part, le point sur les gains de son pays grâce au commerce permanent entre les travailleurs, les employeurs et les autorités gouvernementales. D'autre part, il a engagé tous ses compatriotes « sur la seule voie susceptible de nous faire aller de l'avant dans la paix, la civilité, l'acceptation de la différence, la compréhension mutuelle ». Malgré le contexte politique au pays et les saccages du Consulat de Milan, le Ministre sénégalais, qui avait déjà donné son accord officiel à animer la rencontre, a pris son courage pour parler à ses compatriotes de la diaspora et à un public divers informé et venu très nombreux.

Pour Samba Sy, c'est dans le dialogue éclairé et respectueux qu'on arrive à bout « des barricades qui d'ordinaire n'enferment pas que dans des certitudes parfois mal fondées ». L'objectif était, pour lui, de rencontrer ses compatriotes sénégalais, des Africains et autres pour « bâtir des ponts dont la solidité et le liant nous permettent de faire société », a-t-il indiqué. Pour parler de vivre ensemble, il a défendu que la société humaine a besoin de règles pour sa stabilité.

Dialoguer pour raccourcir la distance entre nous

D'après le conférencier, « si nous acceptons de dialoguer, si nous devons dialoguer, c'est que nous comprenons que nous ne pouvons être avec les autres et prétendre que notre seule volonté fera loi pour tous ». « Si nous dialoguons, c'est que nous estimons qu'allant à la direction d'autrui, il nous est possible de nous rencontrer, de raccourcir la distance entre nous au profit de l'un et de l'autre », a-t-il renchéri.

Citant les réalisations de son Gouvernement en matière de Dialogue social, Samba Sy a indiqué que le plan national de renforcement du dialogue social mis en oeuvre sur la période 2021- 2024 a porté ses fruits.