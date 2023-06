Sénégal: Vulnérabilité des agents de santé et des acteurs de l'éducation en période d'urgence - La CODYSEP veut renforcer la résilience des « acteurs de première ligne »

La Coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique (Cosydep) a procédé hier, mercredi 14 juin 2023, à Dakar, au partage des résultats sur l'état des lieux des répercussions et impact des crises et des situations d'urgence sur les travailleurs de première ligne, notamment les professionnels de l'enseignement et de la santé, en vue de mieux cerner leurs besoins et de renforcer leur résilience.

A l'image de plusieurs autres secteurs, la santé et l'enseignement ont été profondément touchés par la pandémie de la Covid-19. Au Sénégal les personnels des deux secteurs susmentionnés ont été obligés d'accomplir leur mission publique, ce qui avait fait d'eux les plus vulnérables. En effet, selon la Cosydep, par leur effectif et leur position dans la lutte contre la maladie, ces fonctionnaires étaient plus exposés que les autres travailleurs. Eu égard de cette situation, la Coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique et Enda-Santé ont mis en oeuvre pour la période de février 2022 à août 2024, le projet EduSamu financé par la fondation OSIWA.

A Dakar hier, mercredi 14 juin 2023, le consortium Cosydep/Enda-Santé a tenu un atelier de partage des résultats de l'étude qui a été menée par le projet, en présence de quelques députés de l'Assemblée nationale. « L'idée de ce projet en général, c'est que nous avons vécu une crise sanitaire, la Covid-19 qui a touché tous les secteurs. On a constaté que les fonctionnaires par nécessité de service, notamment les agents de santé qui étaient en première ligne dans la riposte, et les agents de l'éducation sont des personnes très vulnérables », a déclaré Daouda Mohamed Diop.

Dr Diop a par ailleurs souligné que l'idée de l'étude était aussi d'aller au-delà de la vulnérabilité de ces acteurs identifiés et faire d'eux des relais de communication dans le cadre de la sensibilisation. Pour le membre de la société civile, la leçon que l'on peut tirer de l'étude menée par la Cosydep et Enda-Santé, c'est que : « il va falloir que les acteurs soient plus ouverts, conjuguent leurs efforts et travaillent la main dans la main ». Dans ce sillage, le partenariat Cosydep/Enda-Santé est en train de dérouler une formation qui associe à la fois les acteurs de l'éducation et de la santé, dans le but les rendre plus résilients et pouvoir faire face aux éventuelles crises.

Selon ses initiateurs, le rapport technique de l'atelier de restitution des résultats de l'étude sur l'état des lieux des répercussions et impact des crises et des situations d'urgence sur les travailleurs de première ligne sera transmis aux autorités étatiques du pays.