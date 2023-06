Angola: Espagne - João Lourenço discute de la coopération avec Pedro Sánchez

Madrid — Le Chef de l'État angolais, João Lourenço, et le Président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, ont évalué ce jeudi, à Madrid, le niveau de la coopération et d'amitié entre les deux pays.

Au cours de la rencontre à huis clos, au Palais de la Moncloa, les deux entités ont passé en revue l'état actuel des relations bilatérales, dans les domaines les plus variés.

L'Angola et l'Espagne ont renforcé leur coopération en février de cette année, à Luanda, avec la signature de trois nouveaux mémorandums d'entente.

Les instruments juridiques, signés dans le cadre de la visite du Roi Philippe VI en Angola, portent sur les domaines du sport, la coopération entre l'Académie diplomatique Venâncio de Moura et l'École diplomatique du ministère des Affaires étrangères, l'Union européenne et la Coopération du Royaume d'Espagne, et entre le Ministère de l'Industrie et du Commerce de l'Angola et le Ministère de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme du Royaume d'Espagne, dans le domaine de l'Industrie.

Le Président de la République d'Angola est en Espagne à l'invitation de Gavi, pour participer à la Conférence mondiale sur les vaccins.

Renforcement de la coopération

Lors de la visite officielle du Président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, à Luanda, en avril 2021, les deux pays ont également signé plusieurs instruments juridiques dans les domaines du transport aérien, de l'agriculture, de la pêche et de la politique industrielle.

La coopération entre les deux pays s'est renforcée dans le secteur des affaires, avec la présence d'entreprises espagnoles en Angola, ce qui a conduit les deux pays à définir un nouveau cadre de priorités stratégiques et à renforcer la relation de coopération bilatérale pour atteindre des niveaux de plus en plus avantageux.

La balance commerciale entre l'Angola et l'Espagne a enregistré, de 2020 à 2022, un solde pour l'Angola, et les principaux produits importés étaient les machines, les appareils et instruments mécaniques, les véhicules à moteur, les tracteurs et autres véhicules terrestres, en plus des matériels électriques.

Parmi les produits les plus exportés figurent les carburants, les minéraux, les huiles minérales et les produits de distillation, les matières bitumineuses, les cires minérales, les poissons et crustacés, les mollusques et autres invertébrés aquatiques, le sel, le soufre, la terre et les pierres, le gypse, la chaux et le ciment, les machines, les appareils mécaniques et instruments, ainsi que du café, du thé et des épices.

L'Angola et le Royaume d'Espagne ont établi des relations diplomatiques le 19 octobre 1977. Les relations bilatérales entre les deux pays sont basées sur l'Accord général de coopération signé le 20 mai 1987.