Ile Maurice: Métro de Réduit à St-Pierre - Larsen & Toubro rempile

Non, le métro n'ira pas à Côte-d'Or comme annoncé à maintes reprises dans le passé. Mais s'arrêtera à St-Pierre comme l'avait dit le ministre des Finances, lors de son Grand oral, le vendredi 2 juin.

Quel constructeur décrochera le contrat pour cette phase 4 ? Si, dans le milieu, l'on fait ressortir que Larsen & Toubro (L&T) était privilégié pour décrocher ce nouveau contrat de par ses nombreux avantages, soit en termes de mobilisation d'équipements sur le site depuis la phase une et les nombreux ouvriers actifs sur les chantiers, le choix du constructeur n'étonne plus personne.

En effet, le constructeur indien a bel et bien décroché le contrat pour la phase 4. Metro Express Ltd le confirme dans un communiqué émis hier. «Après l'approbation du gouvernement et l'institution financière EXIM Bank, Larsen & Toubro a été sélectionné pour la mise en service de cette phase pour un coût fixe de $ 220, 413, 400 (NdlR, Rs 10,1 milliards).» Ce coût inclut le tracé de 5, 7 km, avec «des infrastructures modernes, intégrées avec l'environnement existant, les quatre stations etdix nouveaux trams».

Selon MEL, la phase 4 sera construite en différentes phases. Si le tracé initial devait débuter à la Mahatma Gandhi Station à Réduit pour rejoindre St-Pierre et Côte-d'Or pour prendre fin dans la région de Belle-Terre/Hermitage, sur une distance de 10,5 km,le nouveau tracé, lui, débutera à Réduit et s'arrêtera à St-Pierre, et sera long de 5,7 km. Avec sept stations prévues sur ce tracé, seules Telfair Business Centre Station, qui sera surélevée, Data Tech Park Station, Helvetia Station et St-Pierre Station seront construites.

Les travaux devraient débuter incessamment. L'on apprend que les cadres de L&T sont très enthousiasmés par ce nouveau contrat et qu'ils attendaient depuis deux semaines qu'il soit alloué pour démarrer officiellement les travaux, même si des ingénieurs et ouvriers de L&T ont déjà démarré des études sur le tracé.

La fin des travaux est prévue en 2024. Des facilités de Park & Ride seront disponibles à Telfair, Helvétia et St Pierre, afin de permettre aux automobilistes de laisser leur véhicules.

Dans une circulaire de la Reserve Bank of India (RBI) datée du 17 novembre 2022, il est écrit que l'EXIM Bank a conclu un accord avec la SBM (Mauritius) Infrastructure Development Company Ltd pour une ligne de crédit soutenue par le gouvernement indien de 300 millions de dollars américains afin de financer sa participation par le biais d'actions privilégiées remboursables dans des entités du secteur public, pour la construction de la phase IV du projet Metro Express.

L'Inde fera également un don de 25 millions de dollars, soit Rs 1,12 milliard, comme annoncé par la hautecommissaire de l'Inde à Maurice, Nandini Singla, lors du lancement de la phase 3, entre Rose-Hill et Réduit, le 22 janvier.