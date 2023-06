Ile Maurice: Parcours - Mike Mungur, devenu maire, mine de rien

Quand il ne roule pas dans la berline du maire de Vacoas/Phoenix, Mike Mungur, fraîchement «élu» premier magistrat de la ville, gère l'entreprise «Mine des Îles».

Jour solennel. Hier, mercredi 14 juin, Mike Mungur, fraîchement «élu» maire de Vacoas/Phoenix, a présidé sa première réunion de conseil municipal. En poste depuis le 31 mai, qu'a-t-il fait depuis ?

La veille de son premier conseil en tant que maire, il était à La Caverne, la localité où il est né et habite encore, pour une visite des lieux de... la caverne, qui se trouve à La Caverne. C'est pour des raisons sanitaires que le nettoyage des lieux a été décidé par la mairie. Mike Mungur a aussi, ajoutet- il, présidé le comité le plus important de la mairie, celui qui examine les demandes de permis de construction.

Elu conseiller municipal depuis 2015, adjoint au maire de Vacoas/Phoenix Praveen Kumar Ramburn depuis 2019, Mike Mungur a eu le temps de se familiariser avec les rouages de cette administration régionale. Il sait par exemple, que pour la construction du nouveau marché attendu à Vacoas ou encore pour l'Urban Terminal de la ville, le gros des procédures relève du ministère de tutelle.

Le maire Mike Mungur ne se prononce pas sur le litige qui a surgi entre le consortium composé de Laxmanbhai & Co Ltd et Manser Saxon d'une part et le ministère des Collectivités locales d'autre part, relativement au contrat pour développer l'Urban Terminal de Vacoas.

Ce qu'il sait, par contre, c'est que depuis qu'il porte le collier de maire, il doit jongler entre ses obligations de chef d'entreprise et ses fonctions de maire. «Le lendemain de l'élection, j'étais au volant de mon camion frigorifié pour faire des livraisons», confie-t-il. Mike Mungur gère Mine des Îles, une entreprise de fabrication de mines frais et de boulettes pour le compte de groupes hôteliers de premier plan. Après le coup dur de la pandémie au secteur hôtelier et à ses fournisseurs, la reprise n'est pas encore aussi prometteuse. «De 20 à 25 hôtels, aujourd'hui je n'en fournis qu'une quinzaine. Il y a aussi plusieurs hôtels qui sont en rénovation en ce moment», explique le gérant de Mine des Îles, entreprise qui se trouve à Pointe-aux-Sables. Ajouté à cela, des difficultés pour trouver du personnel, le temps de Mike Mungur est donc compté.

Mais il doit encore en trouver pour en consacrer à sa famille. Père de quatre enfants, Mike Mungur est tout fier de son aînée, 19 ans, qui vient d'entamer sa première année de Brevet de Technicien Supérieur à Bordeaux. Il se démène aussi pour assurer l'éducation de ses trois fils, scolarisés à l'École du Centre.

Après huit ans au conseil municipal de Vacoas/Phoenix, Mike Mungur dit s'inscrire dans la continuité. Lui qui a reçu le collier sous le regard de son «mentor en politique» - c'est lui qui l'a dit - Eddy Boissezon, vice-président de la République, qui s'est déplacé pour assister à son investiture. Le maire de Vacoas/Phoenix proclame d'ailleurs qu'il est parmi les membres fondateurs du Muvman Liberater. Parti qu'il a rejoint après avoir été un die-hard mauve du Mouvement militant mauricien (MMM) à partir des années 2000.

La continuité, c'est donc des aménités sportives, la construction de drains à Valentina, Ligne Berthaud, Glen Park, Granuum, entre autres. Avec le souhait que Vacoas/Phoenix se dote un jour d'un théâtre municipal. En attendant, le maire envisage une collaboration avec le ministère des Arts et du patrimoine culturel pour des facilités pour les citadins au théâtre Serge Constantin.

Autre casquette: il s'est occupé des anciens combattants

C'était le 30 juin 2017, date à laquelle le Conseil des ministres a avalisé la nomination de Mike Mungur comme président du Mauritius Ex-Services Trust Fund. Il s'agissait du board qui s'occupait des anciens combattants, leur versait leur pension et se chargeait notamment des visites médicales à domicile et d'autres facilités à leur intention. Mike Mungur est resté en poste jusqu'à la dissolution de ce board, en décembre 2021, cessation décidée à cause de la baisse constante du nombre d'anciens combattants. Il a eu le temps d'assister à l'inauguration de la galerie consacrée aux vétérans des deux guerres mondiales, située à l'étage du musée d'histoire naturelle à Port-Louis. Et de laisser la maison coloniale, rue l'Église, dans la capitale, qui abritait le bureau des anciens combattants, à l'usure du temps et des intempéries.