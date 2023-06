Afrique de l'Est: Football amical - La RDC soumet l'Ouganda à Douala

Sur un penalty transformé par Théo Bongonda, les Léopards de la République démocratique du Congo (RDC) ont disposé des Cranes d'Ouganda en match amical de préparation de la cinquième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), Côte d'Ivoire 2023.

Les Léopards ont battu, le 14 juin, au stade de Japoma de Douala, les Cranes d'Ouganda, par un but à zéro, en match amical de fixation, grâce à un but sur penalty à la 26e minute de Théo Bongonda.

En fait, la RDC est depuis quelques jours en stage de préparation du match du 18 juin à Franceville, contre les Panthères du Gabon, pour le compte de la 5e journée des éliminatoires de la CAN.

Le sélectionneur français des Léopards, Sébastien Desabre, rode son groupe au sein duquel se trouvent quelques nouveaux, avant le match de Franceville qui s'annonce comme une finale, précédant la dernière journée en septembre prochain, à domicile, contre le Soudan.

Pour cette rencontre, il a titularisé le portier Siadi Ngusia Baggio du Tout Puissant Mazembe, avec devant une paire défensive inédite de Dylan Batubinsika de Maccabi en Israël -qui fêtait sa première sélection chez les A de la RDC-, et Henoc Inonga Baka de Simba SC de Tanzanie.

Jordan Ikoko de Paphos en Chypre était sur le côté droit et Vital Nsimba de Bordeaux en France à gauche. Au milieu de terrain, Aaron Tshibola d'AEL Limassol en Chypre et Omenuke Mfulu de Las Palmas en Espagne, pour sa première en sélection, se sont occupés de la récupération devant la défense. Théo Bongonda a été dans l'entrejeu, alors que Chadrac Akolo était sur le côté droit, Glody Lilepo à gauche et Fiston Kalala Mayele à la pointe de l'attaque.

En seconde période, Sébastien Desabre a opéré plusieurs changements avec les montées à la 66e minute d'Arthur Masuaku à la place de Vital Nsimba, William Balikwisha à la place d'Aaron Tshibola, et Yoane Wissa à la place de Glody Lilepo. A la 73e minute, Gaël Kakuta a remplacé Théo Bongonda, Samuel Moutoussamy a pris la place d'Omenuke Mfulu, et Aldo Kalulu celle de Chadrac Akolo.

A la 85e minute, Dieumerci Mukoko Amale est monté à la place de Jordan Ikoko. Après le match, le sélectionneur Sébastien Desabre s'est dit satisfait de la prestation de ses joueurs, surtout les nouveaux comme Omenuke Mfulu et Dylan Batubinsika.

À l'issue de la rencontre remportée plutôt laborieusement, Desabre ne s'est pas empêché d'être heureux. « Je suis très content et très satisfait du match et surtout de la prestation des joueurs que j'ai accueillis pour la première fois. C'est un match important pour nous.

Si le Gabon a pu s'imposer chez nous, nous pouvons également aller faire de même chez eux. On va jouer la rencontre avec un état d'esprit conquérant, on va se livrer lors de ce match pour le gagner, on va se battre avec toute humilité », a-t-il déclaré.

Après une prestation de facture pour sa première titularisation, le défenseur central Dylan Batubinsika s'est également exprimé en conférence de presse d'après-match. « Ce qu'on a fait face à l'Ouganda, ce n'est qu'un avant-goût du match qu'on aura au Gabon, parce qu'il faudra être concentré de la première à la dernière minute.

On va tout donner comme on l'a fait aujourd'hui pour ramener le meilleur résultat du Gabon », a promis le joueur de Maccabi Haïfa, formé au Paris-Saint-Germain et passé par Antwerp, en Belgique, et Famalicao, au Portugal. Le rendez-vous est pris pour le 18 juin à Franceville, contre les Panthères du Gabon.