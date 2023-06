Congo-Brazzaville: Prince Arnie Matoko - « Je recommande aux jeunes la découverte de l'écriture de Tchicaya U'tamsi »

interview

Récipiendaire du prix international Tchicaya U Tam'si, l'écrivain congolais Prince Arnie Matoko s'est livré à notre rédaction. Entretien.

Les Dépêches du Bassin du Congo (L.D.B.C.): Vous venez de recevoir le grand prix littéraire Tchicaya U Tam'si, que ressentez-vous ?

Prince Arnie Matoko (P.A.M.): En rapport avec l'obtention de ce prix prestigieux décerné par l'Atelier Senghor en collaboration avec la Société des poètes français et la Société des poètes sans frontière, j'éprouve un sentiment de joie incommensurable.

Je ne puis retenir mon bonheur d'autant plus que ce prix international vient récompenser et encourager en même temps ma contribution à la littérature. Je ne peux qu'être fier et je profite de cette occasion pour exprimer toute ma gratitude aux organisateurs de ce prix pour avoir jeté leur dévolu sur ma modeste personne.

L.D.B.C. : Pouvez-vous nous parler succinctement de ce prix ?

P.A.M. : Le prix Tchicaya U'tamsi est un prix de grande renommée et d'un intérêt indéniable en milieu littéraire et culturel. Il est décerné depuis plus de dix ans dans le domaine de la poésie et chaque année à des poètes qui marchent sur les traces de ce gigantesque et lumineux auteur qui est Tchicaya U'tamsi. Le choix des auteurs primés est une marque de consécration de leur travail d'écrivain, pour ne pas dire une forme de diadème sur la tête des lauréats.

L.D.B.C. : Qu'est-ce que selon vous la postérité peut garder de Tchicaya U Tam'si ?

P.A.M. : Ce qui me marque profondément et particulièrement chez Tchicaya U'tamsi, ce n'est pas tant sa capacité polyvalente à user de la plupart des genres littéraires que de sa sagacité à les manier avec un style particulier et accrocheur. Au-delà de cette diversité qui le caractérise en tant qu'un écrivain habile, je suis beaucoup plus marqué par sa poésie.

D'ailleurs, ce n'est pas en vain qu'il est considéré par toutes les générations comme le père de notre rêve. A ce titre, je recommande aux jeunes auteurs d'aller à la découverte du jardin merveilleux de l'écriture de Tchicaya U'tamsi pour mieux en savourer l'infinie substance et afin de poursuivre son oeuvre immense avec abnégation et bonheur.