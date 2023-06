Congo-Brazzaville: Lutte contre la désertification - Nécessité d'instaurer une gestion responsable des terres

Dans le cadre de la célébration, le 17 juin, de la Journée mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse, la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, Arlette Soudan-Nonault, a rendu public un message dans lequel elle demande à responsabiliser les femmes, puisqu'elles jouent un rôle essentiel dans la santé des terres.

La ministre Arlette Soudan-Nonault souhaite que soit élaborée une stratégie pour préserver les sols de la dégradation et des risques de désertification, en vue de doter le Congo de cet important document de planification.

Elle pense, en outre, qu'il faut aller vers un monde plus soutenable et éloigner le spectre d'un avenir climatique où seule une partie de la planète sera encore habitable. « À condition de se rendre compte que partout dans le monde et en particulier en Afrique, notre continent mère, ce n'est pas le désert qui avance. Ce sont les hommes qui créent de nouveaux déserts. Vive le Congo vert, durable et responsable », lance-t-elle.

A en croire la coordonnatrice technique de la Commission climat du Bassin du Congo, près de la moitié des sols en Afrique est en péril du fait de la sécheresse, mais aussi du surpâturage, de la déforestation et de pratiques agricoles inappropriées au réchauffement climatique. Dans toute la zone sahélienne, la population rurale a de plus en plus de difficultés à se nourrir, quand elle n'est pas contrainte de quitter ses terres et de migrer.

Elle souhaite que la lutte pour la préservation des sols et contre la dégradation des terres représente un enjeu continental majeur. Arlette Soudan-Nonault déplore le fait que par un effet de cercle vicieux, le processus de désertification, dont le désert n'est que le stade ultime, contribue également au réchauffement climatique, puisque plus un sol est sec, moins il absorbe de carbone.

« Certes, les vaccins contre la désertification existent: ils s'appellent gestion durable et responsable des terres, agroforesterie, sylviculture, irrigation raisonnée. Encore faut-il se les approprier et les mettre en pratique. Encore faut-il impliquer dans ce combat, en les responsabilisant, celles qui jouent un rôle essentiel dans la santé des terres sans en avoir le contrôle : les femmes », a expliqué la ministre.

Célébrée sur le thème « Femme, sa terre, ses droits », la Journée de lutte contre la désertification et la sécheresse constitue un moyen de sensibiliser l'opinion à l'impact disproportionné de la désertification, de la dégradation des terres et de la sécheresse sur les femmes et les filles, de mettre en évidence leur contribution à la gestion durable des terres, mais aussi de mettre l'accent sur les obstacles qu'elles rencontrent dans la prise de décisions sur les questions foncières.