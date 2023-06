Algérie: Le président de la République exprime sa satisfaction pour la convergence des vues avec le président Poutine sur plusieurs dossiers

MOSCOU — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a exprimé, jeudi à Moscou, sa satisfaction pour "la convergence des vues" sur les dossiers évoqués lors de ses entretiens avec son homologue russe, M. Vladimir Poutine, notamment les questions sahraouie et palestinienne, et la situation au Sahel.

Dans une déclaration conjointe avec le président Vladimir Poutine, le président de la République "a exprimé sa satisfaction pour la convergence des vues sur les dossiers évoqués lors des entretiens, dont la question du Sahara occidental, la situation au Sahel et la cause palestinienne, ainsi que les développements en cours dans le Moyen Orient et en Libye".

"Nous sommes d'accord sur tous les points évoqués par son excellence le président Vladimir Poutine dans son intervention", a relevé le président de la République.

Après avoir exprimé à son homologue russe "ses vifs remerciements" pour "l'accueil chaleureux qui nous fait sentir que nous sommes chez nous", le président de la République a précisé que sa visite en fédération de Russie "s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par notre pays pour consolider les relations bilatérales et renforcer la dynamique de coopération".

Le Président Tebboune a qualifié ses entretiens avec son homologue russe "de fructueux, francs et sincères", en ce qu'"ils reflètent le niveau des relations politiques privilégiées et confirment notre volonté commune de poursuivre la tradition de concertation politique établie entre nos deux pays".

Les entretiens, poursuit M. Tebboune, "ont permis d'évoquer, en tant que pays amis, les relations bilatérales dans divers domaines et les voies de les renforcer", et "d'échanger les vues autour des questions régionales et internationales intéressant l'Algérie et la Russie".

Au registre économique, le président de la République a précisé que cette occasion a permis de remercier le président russe pour le soutien de son pays à l'adhésion de l'Algérie aux BRICS. A ce titre, les deux parties "ont convenu de renforcer davantage les relations de coopération algéro-russes", notamment à travers la signature de la Déclaration de partenariat stratégique approfondi qui "dénote notre souci commun à intensifier et à élargir la coopération bilatérale pour la hisser au niveau de nos relations historiques qui remontent à plus de 60 ans", souligne M. Tebboune.

La concrétisation de cet objectif, a-t-il poursuivi, "passera par l'adoption d'une feuille de route ambitieuse pour la coopération bilatérale permettant de tirer profit de la complémentarité économique entre les deux pays".

Le nombre d'accords et de mémorandums d'entente signés par l'Algérie et la Russie, "traduit clairement notre ambition d'élargir les perspectives de coopération", a observé le Président Tebboune, qui s'est dit satisfait du niveau des relations entre les deux pays et de "la dynamique qui les distingue ces dernières années".

"Nous oeuvrerons à promouvoir ces relations à travers l'encouragement des échanges économiques et commerciaux et l'établissement des partenariats, afin de bénéficier de la complémentarité économique dans les deux pays et de l'expérience de la Fédération de Russie dans tous les domaines de coopération bilatérale", a-t-il soutenu.

A ce propos, le Président Tebboune a invité les opérateurs russes à "investir en Algérie qui dispose aujourd'hui d'un environnement propice pour l'investissement, favorisé notamment par les mesures incitatives et les avantages apportés par la nouvelle loi sur l'investissement".

Par ailleurs, le président de la République a dit la reconnaissance du peuple algérien à la Russie pour avoir baptisé une très belle placette publique, au coeur de la capitale Moscou, du nom du fondateur de l'Etat algérien moderne, l'Emir Abdelkader.

Aussi, a-t-il rappelé que le Tsar "Nicolas II" avait distingué l'Emir Abdelkader, ce dirigeant algérien, de l'"Ordre de l'Aigle Blanc". Aujourd'hui, sous le règne du Président Poutine, la Russie offre à l'Algérie cette place baptisée du nom de l'Emir Abdelkader.

Le président de la République a affirmé que l'Algérie avait insisté pour rendre hommage au dernier soldat encore en vie de la légion russe qui a travaillé en Algérie au lendemain de l'indépendance pour l'élimination des mines implantées par l'occupant français aux frontières algériennes et qui ont fait beaucoup de victimes parmi les soldats russes.

Dans ce sens, le Président Tebboune a souligné la possibilité de signer, à l'avenir, des conventions en vertu desquelles il sera recouru à des experts russes pour "décontaminer les zones où l'occupant français a réalisé ses essais nucléaires durant la période coloniale".