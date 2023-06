Algérie: Convention de coopération entre l'Université Constantine-3 et l'Agence nationale des déchets

CONSTANTINE — Une convention de coopération a été signée entre l'Université Salah-Boubnider (Constantine-3) et l'Agence nationale des déchets, dans une optique d'échange d'expériences dans le domaine de la recherche scientifique, a indiqué, jeudi, le recteur de l'Université, le Pr. Ryad Hamdouche.

Ce responsable a expliqué que cet accord vise à "renforcer les voies de partenariat et de coopération entre l'Université Salah-Boubnider et l'Agence nationale des déchets, afin de développer les opportunités de recherche scientifique, d'améliorer et de mettre à jour les connaissances pratiques des étudiants et des chercheurs à travers la promotion de la recherche appliquée, l'activation des formations sur le terrain et l'échange de données statistiques liées au domaine de la gestion et du traitement des déchets dans les zones urbaines".

Cet accord, ajoute-t-il, "s'inscrit dans la politique générale de l'Université, visant à s'ouvrir à son environnement social et économique".

Il a également considéré cet accord comme "une opportunité d'encourager les étudiants et les chercheurs à créer et à innover dans toutes les recherches scientifiques et technologiques universitaires liées à la valorisation des déchets à valeur ajoutée".

Des journées d'études, des forums et des ateliers de formation scientifique, liés à des domaines d'intérêt commun entre les deux parties, seront organisés, a-t-il encore indiqué.

Il a ajouté que des actions seront également menées dans le cadre de cette convention pour promouvoir la gestion intégrée des déchets, qui fait partie des différentes offres de formation à l'Université Salah-Boubnider, ainsi que pour accompagner et soutenir les start-up et les porteurs de projets dans le domaine de la valorisation des déchets.