Algérie: DGF - Plusieurs activités programmées samedi à l'occasion de la Journée mondiale de la lutte contre la désertification

ALGER — Plusieurs activités et manifestations sont programmées samedi prochain à travers le territoire national, à l'occasion de la Journée mondiale de la lutte contre la désertification et sécheresse, célébrée le 17 juin de chaque année, a indiqué jeudi un communiqué de la Direction générale des forêts (DGF).

Dans ce cadre, la DGF organisera, en tant que point focal national de la convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification en Algérie (UNCCD), une journée de sensibilisation et d'information sur la désertification et la sécheresse à travers les 58 wilayas, suivie d'une exposition des produits issus de la terre réalisées par les femmes, précise la même source.

Aussi, une évaluation de l'état d'avancement du projet barrage vert se fera au niveau des 13 wilayas du barrage vert, deux années après le lancement de l'initiative nationale pour la restauration du barrage vert, ajoute le communiqué.

En outre, une journée d'étude sur les espèces végétales à planter dans la zone du barrage vert se tiendra le 17 juin au niveau de l'Institut national de recherches forestières (INRF), selon la même source.

L'Algérie, à l'instar des autres pays du monde, célébrera cette année la Journée mondiale de la lutte contre la désertification et sécheresse sous le slogan "Femme, sa terre, ses droits".

La DGF a souligné, dans ce sens, le rôle vital des femmes dans la santé des terres, ajoutant que plusieurs obstacles majeurs rencontrent toutefois les femmes pour garantir leurs droits fonciers, ce qui "limite leurs chances de s'épanouir et de prospérer. Et lorsque la terre se dégrade et que l'eau se raréfie, les femmes sont souvent les plus touchées".

La direction estime ainsi dans son communiqué qu'"investir dans l'égalité d'accès des femmes à la terre et aux biens qui lui sont liés, c'est investir directement dans leur avenir et dans celui de l'humanité", affirmant qu'"il est temps de propulser les femmes et les filles à l'avant-garde des efforts mondiaux de restauration des terres et de résistance à la sécheresse".

Garantir les droits fonciers des femmes peut aider, selon elle, à faire progresser les objectifs mondiaux en matière d'égalité entre les sexes et de restauration des terres, et contribuer à la réalisation des Objectifs de développement durable plus largement.

"Face à cette ambition, l'Algérie prend des mesures concrètes pour soutenir l'agriculture familiale et l'attribution des concessions agricoles au profit des femmes, ainsi que la valorisation des activités développées par ces dernières: notamment l'extraction des huiles essentielles, la poterie, le burnous, l'élevage, le lait et ses dérivés, le miel", souligne la même source.

L'instance a révélé, également, dans son communiqué que le développement de ces chaines de valeur ont permis la création de nombreux poste d'emplois, la contribution à l'économie nationale et l'amélioration des conditions de vie des populations.