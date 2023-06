Afrique: Président Poutine - L'Algérie, premier pays partenaire de la Russie en Afrique

MOSCOU — Le président russe, Vladimir Poutine a affirmé, jeudi à Moscou, que l'Algérie était le premier pays partenaire de la Russie dans le continent africain, ajoutant que la visite d'Etat qu'effectue le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune en Russie, était "fructueuse" sur tous les plans, à même de contribuer à la promotion de la coopération bilatérale.

"Je voudrais préciser que cette visite est fructueuse sur tous les plans, ce qui contribuera, indéniablement, au développement multidimensionnel de la coopération entre la Russie et l'Algérie, au mieux des intérêts des deux peuples et de leurs pays", a déclaré M. Poutine au terme de la cérémonie de signature de la Déclaration de partenariat stratégique approfondi entre les deux pays.

Le président russe a, également, précisé que la visite d'Etat du Président Tebboune "est un succès", en témoigne "les conventions signées entre les deux pays, dans le sens du renforcement de la coopération dans divers domaines", soulignant à ce propos "l'importance de la Déclaration de partenariat stratégique approfondi qui se veut un document bilatéral important définissant les priorités de la coopération à long terme".

Le Président Poutine a indiqué, par ailleurs, que les relations algéro-russes "reposent sur le respect mutuel des intérêts, se caractérisent par l'échange d'intérêts et connaissent un progrès dans le cadre de l'amitié et du respect mutuel", rappelant la célébration, l'année dernière, du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

Concernant ses discussions avec le Président Tebboune qu'il a qualifié de "partenaire clé dans le monde arabe et en Afrique", le Président Poutine a fait savoir que plusieurs sujets avaient été abordés en profondeur, dont la coopération politique, économique et humanitaire outre l'agenda actuel des relations régionales et internationales.

Il a relevé, en outre, une augmentation de 73% du volume des échanges commerciaux bilatéraux l'année dernière, en plus d'une croissance en termes d'importation des produits agricoles.

Pour la coopération énergétique, le Président russe a rappelé le "caractère sérieux" de cette coopération, d'autant que la Russie et l'Algérie font partie des grand pays exportateurs de gaz, rappelant que plusieurs compagnies russes activaient, depuis longtemps, dans le domaine de l'énergie en Algérie à l'image de Gazprom qui coopère avec Sonatrach pour le développement d'un champ dans le désert algérien, en plus d'autres projets prometteurs des deux compagnies, Transneft et Transgaz".

M.Poutine a, en outre, mis en avant les aspirations des deux pays à activer la coopération concernant "l'agenda actuel de la coopération onusienne, en sus de la coordination pour la stabilité des marchés des hydrocarbures à travers notamment l'OPEP+ et le Forum des pays exportateurs de gaz (GECF)".

Il a, également, mis l'accent sur la coopération bilatérale en matière d'énergie nucléaire, notamment en médecine et en agriculture, parallèlement à l'existence de "perspectives de coopération prometteuses, à plusieurs niveau, dans le domaine des affaires, y compris le montage automobile et la construction mécanique pour l'agriculture, les transports, l'exploration de l'espace extra-atmosphérique, les télécommunications et la communication", rappelant la coopération en matière d'enseignement supérieur, la Russie accueillant nombre d'étudiants algériens.

Dans ce sillage, le Président russe a annoncé que "la 11e session de la Commission gouvernementale mixte algéro-russe, qui se réunit périodiquement, est prévue pour le deuxième semestre de l'année en cours à Moscou", ajoutant qu'elle portera sur "le renforcement de la communication opérationnelle, l'investissement et l'élargissement des projets à des perspectives plus large".

Concernant les discussions sur les situations régionale et internationale, le Président russe a souligné la "convergence des vues" des deux pays, soulignant que "la Russie et l'Algérie oeuvrent à coordonner leurs positions dans le cadre des organisations multilatérales".

La situation en Libye, au Soudan, au Sahara occidental et la cause palestinienne ont également été abordées, affirme le Président Poutine qui s'est félicité de la présence de l'Algérie en tant que membre au sein du Point focal de la Ligue arabe sur l'Ukraine.

A ce propos, le Président russe a affirmé "avoir expliqué au Président Tebboune la vision russe, les origines de ce conflit, et les circonstances qui l'entourent".

Le Président Poutine a remercié, dans ce contexte, "l'Algérie et le Président Tebboune pour cette disponibilité à fournir des efforts de médiation".

Le président russe a fait savoir que la Russie accueillera, samedi, les chefs de délégations du continent africain pour débattre de l'initiative proposée par l'Algérie sur le règlement du conflit en Ukraine.

Le Président Poutine a invité le Président Tebboune à prendre part au Sommet "Russie-Afrique", prévu à Saint-Pétersbourg. "Je serais ravi de votre présence lors de ce sommet", a-t-il ajouté.