Afrique: Signature à Alger de la convention du siège du Grand Musée d'Afrique

ALGER — La convention du siège du Grand Musée d'Afrique (GMA) qui sera établi à Alger, a été signée, jeudi, par le directeur général des protocoles du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Abdelghani Amara, représentant le gouvernement algérien, et la commissaire de l'Union africaine (UA) chargée de la santé, des affaires humanitaires et du développement social, Minata Samate Cessouma.

La cérémonie de signature s'est déroulée en présence du Secrétaire général (SG) du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Lounès Magramane, du SG du ministère de la Culture et des Arts, Zoheir Ballalou et de hauts cadres des deux ministères.

Le siège provisoire du GMA avait été inauguré, mercredi, à la villa Boulkine dans le quartier d'Hussein-Dey (Alger) et se veut un projet continental pionnier inscrit dans l'agenda 2063 de l'UA, en vue de promouvoir l'enracinement historique du continent africain, sa culture et son patrimoine diversifié et séculaire.

La cérémonie de l'inauguration officielle du GMA s'est déroulée en présence du SG du ministère de la Culture et des Arts, Zoheir Ballalou, représentant de la ministre du secteur, Soraya Mouloudji, du SG du ministère des AE, Lounès Magramane représentant du ministre du secteur, Ahmed Attaf, de Mme Minata Samate Cessouma, ainsi que des représentants du corps diplomatique accrédité en Algérie.

A l'occasion de l'ouverture du siège provisoire, une exposition sous le thème "la musique, coeur battant de l'Afrique" a été inaugurée au Musée du Bardo à Alger.