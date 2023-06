Algérie: Bac 2023 - Avis mitigés sur le sujet de l'épreuve de la physique au dernier jour de l'examen

ALGER — Les avis des candidats au baccalauréat, session juin 2023, ont été mitigés autour des sujets des épreuves du dernier jour de l'examen.

Approchés par l'APS, les candidats en mathématiques et maths-techniques ont indiqué, au sortir de l'épreuve de la physique que les sujets étaient longs et assez complexes, et nécessitaient un haut degré de concentration et une bonne révision, alors que les candidats de la filière Sciences expérimentales ont affirmé, à l'unanimité, que les sujets, au choix, de cette matière étaient assez abordables.

Par ailleurs, les candidats inscrits en Gestion-Economie ont estimé que l'épreuve de la discipline Economie et Management était accessible, ce qui leur permettra, d'ailleurs, de compenser les résultats peu affirmatifs qu'ils risqueraient d'obtenir dans d'autres matières, notamment les mathématiques et la gestion comptable et financière.

Les candidats de la filière Langues étrangères ayant composé, par exemple, en "langue espagnole", étaient confiants et rassurés, jugeant les sujets proposés à la portée de tous.

Le président de l'Union nationale des parents d'élèves, Hamid Saadi a assuré, dans une déclaration à l'APS, que "l'examen du Bac, session 2023, s'est déroulé dans de bonnes conditions".