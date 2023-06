Algérie: Merad présente les condoléances du président de la République à la famille de deux enfants décédés dans les inondations

MILA — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire Brahim Merad a présenté jeudi les condoléances du président de la République Abdelmadjid Tebboune à la famille de deux enfants décédés dans les récentes inondations ayant affecté la commune de Tadjenanet dans le sud de la wilaya de Mila.

Le ministre a indiqué avoir effectué ce déplacement dans la zone touchée par les inondations, sur instruction du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour présenter ses condoléances et exprimer sa compassion et sa solidarité à la familledes deux enfants disparus et à tous les citoyens touchés par les fortes pluies qui se sont abattues sur cette région dans la nuit de mardi à mercredi, causant la mort par noyade des deux frères.

"Dans de telles situations, nous ne pouvons que nous soumettre à la volonté de Dieu", a déclaré M. Merad.

Dans la polyclinique de Tadjenanet, le ministre a rendu visite à l'une des victimes touchées par les inondations, une dame dont il s'est enquis de l'état de santé, avant de donner des instructions aux autorités locales afin de lui attribuer un logement pour l'abriter, elle et sa famille, sachant qu'elle logeait dans un garage.

Au cours de ses échanges avec des citoyens, pris en charge dans cet établissement, le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire a affirmé que "l'Etat algérien est présent aux côtés du citoyen en toutes circonstances" et que le président de la République "est constamment soucieux d'améliorer ses conditions de vie et d'en prendre soin sur tous les plans, y compris sanitaire".

Après avoir remercié le personnel médical pour son engagement et son professionnalisme envers les personnes touchées par les inondations, M. Merad a salué les efforts des éléments de protection civile et leur rôle considérable dans le sauvetage de dizaines de citoyens dans les différentes wilayas ayant récemment été affectées par les inondations.

"Tout ce qui est matériel peut être remplacé, l'essentiel est dans la préservation des vies", a souligné le ministre, rappelant les directives du président de la République relatives à l'indemnisation des personnes touchées par les intempéries.

M.Merad a également rendu hommage aux fonctionnaires de l'Etat et aux citoyens loyaux qui, dans des circonstances aussi difficiles, ont tout fait pour atténuer l'impact de ces inondations, faisant montre d'une solidarité exemplaire.

Lors de l'inspection de certaines maisons inondées par les pluies torrentielles, dans la cité des 412 lots, dans la commune de Tadjenanet, le ministre a souligné la nécessité de "tirer des leçons de cette épreuve", insistant, à cet égard, sur "le respect des règles de construction et de viabilisation adoptées par l'Etat afin de préserver les vies et les biens".

Il a appelé les autorités de la wilaya à "prendre d'urgence les mesures nécessaires pour protéger cette collectivité locale du risque d'inondation", à veiller au strict respect des lois relatives à la construction et à actualiser les plans directeurs d'aménagement urbain afin d'éviter, à l'avenir, des pertes de vies et de biens.

Des commissions ont été mises en place pour évaluer les pertes causées par ces inondations, tandis que les familles dont les habitations ont été endommagées sont provisoirement hébergées à l'auberge de jeunes et dans la salle omnisports de Tadjenanet.

Pour leur part, les personnes prises en charge dans la polyclinique n'ont pas manqué de saluer le personnel médical et les éléments de la protection civile, notamment.