Algérie: La foire 'Algérie de l'entrepreneuriat, de la formation et des réseaux professionnels', une opportunité de promotion des activités des jeunes entrepreneurs

ANNABA — La foire "Algérie de l'entrepreneuriat, de la formation et des réseaux professionnels" s'est ouverte jeudi à Annaba offrant aux jeunes entrepreneurs une opportunité d'échange, de promotion de leurs activités et de diffusion de la culture du business leadership, ont indiqué les organisateurs.

La forte participation des acteurs du domaine de l'entrepreneuriat et du business leadership reflète la place importante dont jouit l'entrepreneuriat dans la carte économique nationale, a indiqué à l'APS Hamza Kermiche, responsable de l'entreprise Galacticom, organisatrice de cet évènement.

Au total soixante-dix-neuf (79) exposants dont des petites et moyennes entreprises, des start-up, des incubateurs d'entreprises de plusieurs wilayas participent au salon au côté des institutions de formation et organismes financiers, a précisé Kermiche qui a estimé que la manifestation est l'occasion d'échanges et de développement pour les jeunes entrepreneurs et une opportunité de lancer les activités des porteurs de projets.

Lors d'une table ronde sur "le développement de l'environnement de l'entrepreneuriat en Algérie" tenue à l'occasion, les intervenants ont porté l'accent sur l'importance de la diffusion et du développement de l'esprit entrepreneurial dans les milieux de jeunes notamment parmi les diplômés universitaires et des établissements de formation.

Messaoud Djeghaba de l'Ecole supérieure des technologies industrielles d'Annaba a relevé que l'Algérie a mis en place le cadre organisationnel et juridique pour la relance et la promotion de l'acte entrepreneurial tout en mobilisant les moyens d'appui et d'accompagnement pour encourager les jeunes aux initiatives créatrices d'activité.

Tous ces efforts, a-t-il souligné, ont permis de créer un environnement entrepreneurial incitateur favorable à l'esprit entrepreneurial.

De son côté, l'expert en affaires économiques, Mohamed Salah Tourabe, a exposé l'expérience de l'université algérienne dans la diffusion de l'esprit entrepreneurial parmi les étudiants, mettant l'accent l'adhésion des enseignants et étudiants à l'initiative "certificat start-up".

Le Salon "l'Algérie de l'entrepreneuriat, de la formation et des réseaux professionnels" verra la présentation de plusieurs conférences sur le système informatique et la protection des données, le financement des start-up, l'adaptation du modèle de travail pour l'obtention du label de start-up ou de projet innovant.

Cette manifestation est organisée pendant trois jours par l'entreprise Galacticom à l'hôtel Sheraton Annaba.