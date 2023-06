Maroc: Des experts mettent en exergue la nécessité de promouvoir l'intégration des TIC dans la lutte contre l'analphabétisme

Des experts marocains et étrangers participant à la Conférence internationale sur l'apprentissage tout au long de la vie, organisée à Rabat, ont souligné la nécessité de promouvoir l'intégration des technologies de la l'information et de la communication (TIC) dans la lutte contre l'analphabétisme, en particulier après la pandémie du Covid-19.

Les participants à cette rencontre, qui a pris fin mardi, ont mis l'accent sur "la nécessité d'inculquer aux individus des compétences d'apprentissage tout au long de la vie, en investissant dans les technologies de l'information et de la communication".

Les participants à cet évènement, initié par l'Agence nationale de lutte contre l'analphabétisme (ANLCA) et le ministère des l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports, en coordination avec l'Institut coréen d'apprentissage tout au long de la vie, l'Association nationale des instituts d'apprentissage tout au long de la vie dans les communes et provinces en République de Corée, l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (ICESCO) et l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), ont souligné "l'importance de la coopération internationale et des partenariats dans le domaine de l'apprentissage tout au long de la vie, ainsi que leur impact sur les plans du travail et des stratégies dans ce domaine".

Les experts ont notamment appelé à "adapter les financements en fonction des besoins des programmes, permettant ainsi l'accès à l'apprentissage tout au long de la vie" et "à élever le niveau de mobilisation en Afrique et à l'international, en adoptant une approche coordonnée dans ce domaine".

Ils ont souligné la nécessité de tenir compte des spécificités des pays et du contexte dans lequel les programmes de lutte contre l'analphabétisme et d'éducation des adultes sont mis en oeuvre, de mettre à jour les données à travers des systèmes d'information avancés et d'accorder une importance aux recherches et études dans le domaine de l'alphabétisation, comme c'est le cas du projet RAMAA qui concerne la Recherche-action sur la mesure des apprentissages des bénéficiaires des programmes d'alphabétisation.

Selon les organisateurs, cette conférence a été l'occasion de poursuivre les démarches et projets lancés lors de la 7ème Conférence internationale sur l'éducation des adultes (CONFINTEA VII), organisée à Marrakech en 2022 en vue de canaliser les efforts en matière d'éducation des adultes et d'apprentissage tout au long de la vie.

Elle s'érige aussi en une plateforme d'échange des expériences et expertises innovantes et réussies, compte tenu du rôle de la coopération internationale dans le développement de l'apprentissage tout au long de la vie, dans le but de réaliser le 4ème ODD, ont-ils ajouté, notant que cet événement contribuera également au renforcement des liens de coopération entre le Maroc, la Corée et certains pays africains participants.

Au programme de cette conférence, figuraient des séances consacrées à la comparaison des modèles d'instituts internationaux dans le domaine de l'apprentissage tout au long de la vie" et à "la lecture, l'écriture et l'apprentissage tout au long de la vie : du niveau national au niveau local".

Ont notamment pris part à cette conférence, plusieurs responsables des pays africains membres de l'ICESCO et de l'UNESCO, ainsi que des représentants de la République de Corée et d'organisations internationales au Maroc, d'Etats membres de la Recherche-action sur la mesure des apprentissages des bénéficiaires des programmes d'alphabétisation, des administrations des instituts régionaux d'apprentissage tout au long de la vie, aux côtés d'experts internationaux en la matière, et de membres d'organisations internationales au Maroc.

L'apprentissage et l'éducation des adultes constituent une composante majeure de l'apprentissage tout au long de la vie et contribuent à leur implication et à leur intégration dans la société et sur le marché du travail.