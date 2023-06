Afrique: Le Maroc prend part en Inde au Sommet des institutions supérieures de contrôle des finances publiques du G20

La Cour des comptes, à l'invitation de la Présidence indienne du G20, a pris part part aux activités du Sommet des institutions supérieures de contrôle des finances publiques du G20 (SAI20 Summit), qui s'est tenu dans l'État indien de Goa (Ouest) du 12 au 14 juin, avec une délégation conduite par le Premier Président de la Cour des comptes, Mme Zineb El Adaoui.

Ce sommet est considéré comme l'un des cadres de discussion et de dialogue les plus importants qui regroupent les responsables des principaux organes de contrôle financier pour examiner les problèmes et préoccupations communes liées à l'évolution du contrôle du secteur public.

Le Sommet de cette année, présidé par le contrôleur vérificateur général de l'Inde, est consacré à l'intelligence artificielle responsable et à l'économie bleue, deux sujets d'actualité qui retiennent une attention croissante de la part des gouvernements, des institutions internationales et des organes de contrôle.

A cette occasion, Mme El Adaoui a prononcé une allocution dans laquelle elle a souligné l'urgente nécessité pour les gouvernements et le secteur public de promouvoir l'accompagnement stratégique et évoqué l'importance de la confiance et de la crédibilité que portent les institutions de contrôle, invitées à devenir des institutions d'expertise stratégique avec de nouveaux rôles.

Elle a également abordé l'importance de la préservation de la stabilité dans toutes ses dimensions et des équilibres fondamentaux sans pour autant affecter le droit des générations futures au façonnement des contours des sociétés de demain et la nécessité de tirer profit des opportunités colossales grâce au développement numérique et à l'intelligence artificielle.

Dans son intervention, Mme El Adaoui a mis l'accent sur la nécessité de maintenir un équilibre entre la vigilance classique en termes de souveraineté de l'Etat de droit et les problèmes complexes de bonne gouvernance et de promotion du développement durable d'une part, et la façon d'entrevoir l'avenir en tenant compte de l'impact de la technologie sur la gestion de la chose publique et ses répercussions sur la vie des citoyens d'autre part, avec tout ce qui en découle en termes d'efforts, de ressources et de mutations intellectuelles et organisationnelles de la part des institutions supérieures d'audit et de contrôle financier.

La Cour des comptes a également participé au Livre officiel du sommet (Compendium) avec une note sur l'évaluation du Plan "Halieutis", dans lequel l'Institution marocaine a partagé avec les organes participants les objectifs, la méthodologie et les résultats de cette évaluation ainsi que l'impact des réformes structurelles sur le secteur de la pêche maritime et les recommandations de la Cour contenues dans son rapport.

En marge du sommet du G20, le Premier Président de la Cour des comptes a tenu une série de réunions avec les chefs des institutions supérieures de contrôle financier du Brésil, qui préside l'Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (INTOSAI), de la Russie, de l'Espagne, des Emirats Arabes Unis, de l'Egypte et de la Turquie.

Ces rencontres ont été consacrées à l'examen des activités futures dans le cadre de la coopération internationale multilatérale et à la discussion des moyens de renforcer la coopération bilatérale entre la Cour des comptes et ses homologues dans ces pays.

L'Inde assure la présidence tournante du G20 depuis le 1er décembre 2022 et jusqu'au 30 novembre prochain. Le 18e sommet des chefs d'État et de gouvernement du G20 aura lieu les 9 et 10 septembre 2023 à New Delhi.