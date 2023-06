Afrique Centrale: Éliminatoires CAN 2024 - La Centrafrique, une qualification historique à portée de main

Alors que le pays est traversé depuis des décennies par une crise politique, sécuritaire et économique qui en fait l'un des moins avancés du monde, la Centrafrique a l'occasion de voir son équipe de football se qualifier pour la première de son histoire à la CAN. Un exploit attendu par toute une population.

Le match le plus important de l'histoire du football (voire du sport) centrafricain. Nul besoin de parcourir le CV sportif de la RCA pour savoir que ce Centrafrique-Angola de samedi, comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2024, pourrait marquer à jamais l'histoire du pays.

Samedi à partir 13 TU, à Douala, au Cameroun, les Fauves s'élanceront vers les Palancas Negras pour décrocher une victoire qui sera synonyme de première qualification à une CAN. Ce serait un retentissant exploit pour ce petit pays d'un peu plus de 5 millions d'habitants, englué depuis des années dans une crise politico-sécuritaire qui plombe l'économie et en fait le quatrième pays le plus pauvre du monde selon le FMI.

Pourtant, l'équipe nationale, obligée de jouer ses matchs à l'étranger pour cause de stade non homologué, est en passe de réussir le grand défi et tout le pays n'attend que ça.

« Les Fauves vont se qualifier... »

À Bangui, à trois jours du match déjà, aux alentours du complexe sportif Barthélemy Boganda les supporteurs se promènent avec des drapeaux, des maillots et d'autres accessoires de l'équipe nationale, a ainsi constaté notre correspondant Rolf Steve Domia-Leu.

« J'ai la foi et je sais que ça sera dans l'histoire de la République centrafricaine, les Fauves vont se qualifier. Ils ont vraiment une détermination forte et ils ont envie d'être représentés à la CAN », lance Jospin Kongo qui tient une banderole à l'effigie de tous les joueurs.

Dans le centre-ville, un groupe de supporteurs a installé une fan zone pour soutenir le staff et les joueurs, presque toutes les rues de la capitale vibrent déjà au rythme de la fête. Cinq cents supporters centrafricains seront également présents samedi à Douala pour pousser les hommes de Raoul Savoy.

Kondogbia et Louis Mafouta les piliers

Cet entraîneur suisse est celui par lequel, le miracle pourrait se produire. Le technicien de 50 ans connaît bien l'équipe qu'il a reprise en août 2021 après deux passages de 2014 à 2015, de 2017 à 2019. Tant bien que mal, il aura réussi à rajeunir et professionnaliser la sélection en « recrutant » des binationaux comme Geoffrey Kondogbia et Louis Mafouta.

Le premier, après avoir pris ses distances, a décidé de revenir en mars et cela a coïncidé avec les deux premières victoires des Fauves face à Madagascar (3-0 ; 2-0). Le second est l'arme principale de l'équipe avec quatre buts marqués sur les sept inscrits par la Centrafrique.

Samedi donc, ce sera le moment ou jamais pour la Centrafrique, une victoire lui suffit pour se qualifier. Tout autre résultat le mettrait en danger pour la dernière journée où elle ira défier le Ghana à Accra, tandis que l'Angola recevra Madagascar, la dernière du groupe.