Ile Maurice: Un patrouilleur à Rs 3,3 milliards d'Inde... et d'autres encore

Pour plusieurs personnes, dont des experts-comptables, ce n'est pas tant le discours du Budget où de grandes intentions sont annoncées qui est important, mais c'est l'examen des dotations budgétaires. Non seulement on y apprend comment l'argent public sera exactement dépensé, mais on peut aussi découvrir les dépenses, grosses ou petites, dont on n'a pas parlé dans le discours budgétaire. Et qui peuvent cacher d'autres surprises.

Le député du Mouvement militant mauricien (MMM) Aadil Ameer Meea voulait, mardi soir, savoir ce que représentaient le Rs 73,5 millions provisionnées, libellées «Extra Assistance », dans le budget de la police pour le «Coastal and Maritime Surveillance, Search and Rescue», tombant sous le bureau du Premier ministre. Réponse de Pravind Jugnauth : «16 Indian expatriates, on deputation, to serve in the police force.»

Traduction : 16 Indiens, payés par nous les contribuables, travailleront au sein de notre force policière pour la surveillance de nos eaux territoriales. Leur salaire fera saliver les Mauriciens de notre National Coast Guard (NCG) : Rs 380 000 par mois. Ce qui fait dire à Aadil Ameer Meea : «Nous sommes reconnaissants envers l'Inde pour toute l'aide qu'elle nous apporte.

Cependant, après 55 années d'Indépendance, je trouve incroyable que des étrangers - d'où qu'ils viennent - soient en charge de l'Helicopter Squadron et de la National Coast Guard.» «Est-ce bien de l'aide», lui avons-nous demandé, «car c'est nous qui payons ces Indiens ?» Le député a préféré ne pas y répondre, pour que l'on ne l'accuse pas d'India-bashing.

Le député mauve a aussi levé un autre très gros lièvre : l'acquisition prévue, durant la prochaine année financière, d'un high-speed boat de Rs 120 M, payables en deux ans, d'un remorqueur pour Rs 250 M, payables cette année, et d'un système de surveillance radar de nos côtes, à Rs 515 M, dont le montant à payer en 2025/2026 s'élèvera à Rs 645 M, incluant probablement des intérêts.

De nouveaux joujoux au prix fou

Cerise sur le gâteau : un patrouilleur à Rs 3,3 milliards, payable durant les trois prochaines années financières. Il faut ajouter Rs 362 M, payables cette année pour le dernier hélico acheté l'année dernière à Rs 782 M. Pour tout ce shopping en faveur de la NCG, nous devrons débourser, pour la prochaine année financière, Rs 689,5 M.

À noter que le gros du paiement pour ces joujoux, soit Rs 2,8 milliards, s'effectuera durant les deux prochaines années financières. On apprend également qu'une révision des hélicoptères déjà acquis nécessitera Rs 70 M durant les deux prochaines années, sans compter les Rs 40 M déjà dépensées en 2022- 2023. Total : Rs 110 M rien que pour la révision de ces fameux hélicos de HAL. Rs 70 M sont aussi prévues durant l'année financière en cours pour la rénovation des avions du NCG.

Mais, pourquoi dépenser autant pour ces équipements de surveillance ? Il semble que le remorqueur servira au moins à Agaléga. Est-ce que ces investissements serviront aux Indiens d'Agaléga ou aux Agaléens ? On ne le sait. Ce qui est certain, c'est que ces nouveaux engins, (patrouilleur, remorqueur, hélicoptère, speed boat et système de radar) seront achetés en Inde. Les industriels indiens ont de quoi se frotter les mains. Et au contribuable mauricien de mettre la main à la poche.