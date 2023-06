Algérie: Radiologie et imagerie médicales - L'importance de la formation des spécialistes soulignée à Alger

ALGER — L'importance de la formation des spécialistes algériens en radiologie et imagerie médicales a été soulignée, jeudi à Alger, par des intervenants ayant mis l'accent sur le volet de la maintenance et de l'entretien des appareils et équipements destinés à cette spécialité.

"Cette rencontre a pour objectif la formation continue de nos praticiens, dans le cadre de l'Accord-cadre conclu entre notre Société avec la Société française de Radiologie qui permet un échange d'expériences pour une mise à jour des connaissances en matière de radiologie et d'imagerie médicale", a déclaré le président de la Société algérienne de radiologie et d'imagerie médicale (SARIM), Pr Mustapha Boubrit, lors des 20èmes Journées algéro-françaises de radiologie et d'imagerie médicale.

Par ailleurs, il a insisté sur la nécessité de la maintenance des appareils de radiologie et d'imagerie pour en assurer le maintien, de même que sur le contrôle de la qualité et enfin sur l'aspect organisationnel des services de santé, sans lequel "toute technique est discréditée".

Il a préconisé la création de "centres d'excellence en radiologie", en offrant des possibilités de recherche et d'innovation, estimant, en outre, que "l'introduction de l'intelligence artificielle dans le domaine de la radiologie a le potentiel de révolutionner les pratiques médicales".