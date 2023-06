Angola: Un responsable pointe la prévention comme une solution aux maladies bucco-dentaires

Luanda — Le traitement préventif est l'une des solutions fondamentales pour réduire les maladies bucco-dentaires, a déclaré jeudi le secrétaire d'État à la Santé publique, Carlos Pinto de Sousa.

S'exprimant lors du Congrès international de déontologie en Angola, il a souligné que l'un des objectifs de l'action de l'Exécutif dans ce secteur est lié au volet préventif et de formation.

Il a informé qu'au cours des cinq prochaines années, le gouvernement a l'intention de former un total de 38 000 professionnels de la santé, y compris dans la spécialité déontologique.

Selon le responsable, il existe un plan de formation au niveau national qui sera intensifié dans tous les domaines de connaissance, en particulier dans le domaine spécifique de la dentisterie.

Il a avancé qu'après sa consolidation, en parallèle, il se concentrera sur les soins de santé primaires et, pour cela, le gouvernement travaille sur un projet qui permettra, à court, moyen et long terme, de répondre aux défis actuels et futurs.

Il a également souligné que le Plan national de développement sanitaire 2012-2025 a défini des objectifs qui comprennent, entre autres, l'équipement et le placement de techniciens spécialisés dans les réseaux primaire, secondaire et tertiaire.

Il est également envisagé, a-t-il dit, de créer un centre de prothèse dentaire par province et d'élever le niveau des connaissances, attitudes et pratiques de la communauté sur l'hygiène bucco-dentaire et les habitudes alimentaires.

Selon le responsable, pour que le pays enregistre des avancées significatives en matière de santé bucco-dentaire, il est nécessaire d'éduquer les jeunes, afin que chacun adopte un mode de vie sain, en choisissant une alimentation équilibrée, pauvre en sucre et riche en fruits et légumes.

Parmi les facteurs de risque, il a évoqué le tabagisme, la consommation excessive de boissons alcoolisées, de boissons gazeuses et une mauvaise alimentation riche en sucre.

Selon l'OMS, la prévalence du cancer de l'oropharynx est élevée, en particulier chez les hommes d'âge moyen.

De son côté, la coordinatrice nationale du programme de santé bucco-dentaire, Djamila Oliveira, a déclaré qu'environ un millier de dentistes sont contrôlés au niveau national.