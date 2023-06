Angola: Le Bureau du Médiateur de Justice intervient sur quatre mille plaintes de citoyens

Luanda — Le ministère public est intervenu, en 2022, avec 4 424 (quatre mille quatre cent vingt-quatre) plaintes de nature légale, judiciaire et pénitentiaire, dont 1 013 (mille treize) ont obtenu une réponse.

Les provinces avec le plus grand nombre de plaintes étaient Luanda avec (3 191), Cuanza Norte (303), Namibe (174,) Cuando Cubango (124,) Cuanza Sul (122), Uíge (104), Malanje (96), Cunene (69) et Benguéla (44). Les affaires concernent des conflits du travail, des droits fonciers et d'autres droits fondamentaux.

Les commissions de l'administration de l'État et du pouvoir local, des affaires constitutionnelles et juridiques, de l'économie et des finances et des droits de l'homme, des pétitions, des plaintes et des suggestions des citoyens du Parlement ont généreusement apprécié le rapport sur les activités du Médiateur de Justice pour 2022, pour son approbation en séance plénière du l'AN.

Selon le rapport d'avis conjoint, sur les 4 424 dossiers enregistrés, le Bureau du Médiateur de Justice est intervenu dans 4 278, 475 dossiers ayant été archivés fin 2022.

Parmi les entités les plus ciblées figurent le Gouvernorat provincial de Luanda, l'Institut national de la sécurité sociale, le Ministère de la Santé, la Banque d'Epargne et de Crédit, le Ministère de l'Intérieur, le Ministère de la Défense et des Vétérans de la Patrie, le Ministère des Finances et les administrations municipales de Viana et Belas.

Au cours de cette période, 3 970 000 plaintes de citoyens ont également été enregistrées, adressées au Bureau du Médiateur, principalement liées à des retards de procédure et à une détention provisoire excessive.

Par le biais d'enquêtes et de sa propre initiative, dans le but d'évaluer la violation des droits, libertés et garanties des citoyens, le Bureau du Médiateur a promu 10 procédures d'enquête, qui ont donné lieu à l'ouverture de procédures et de recommandations.

Le Bureau du Médiateur de Justice a accordé, au cours de cette période, un total de 5 102 audiences.

A propos de l'activité internationale du Bureau du Médiateur de Justice, elle a été marquée par sa présence et sa participation à divers événements internationaux et la signature d'accords de coopération bilatéraux.