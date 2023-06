Angola: Le Secrétaire d'État souligne le rôle du système d'accréditation dans le commerce

Huambo (Angola) — Le secrétaire d'État au Commerce, Amadeu Leitão Numes, a souligné jeudi, à Huambo, le rôle joué par le système national d'accréditation dans le soutien au commerce mondial et dans la suppression des barrières techniques, grâce à la confiance.

Le responsable s'exprimait lors de l'atelier sur les infrastructures de qualité, organisé sous le slogan « Infrastructures de qualité, promouvant la conformité et la confiance dans la promotion nationale », en référence à la Journée mondiale de l'accréditation, célébrée le 9 de ce mois.

A l'occasion, il a précisé que l'accréditation constitue l'un des piliers des infrastructures de la qualité, son activité principale étant la reconnaissance des compétences techniques des organismes d'évaluation de la conformité.

Il a ajouté que l'activité d'accréditation est liée au commerce basé sur la confiance, car c'est une composante essentielle des relations commerciales à l'intérieur et à l'extérieur des frontières nationales.

Selon Amadeu Leitão Nunes, la plupart des économies du monde optent depuis un certain temps pour des infrastructures qui intègrent des questions telles que la normalisation, la métrologie légale et industrielle, les réglementations techniques, l'accréditation et l'évaluation de la conformité, intégrées dans des systèmes d'exploitation de la qualité.

Il a souligné que ce système intégré finit par générer la stabilité nécessaire pour soutenir le commerce et garantir que les consommateurs, les entreprises et les régulateurs qui achètent des biens et des services reçoivent ce qu'ils attendent.

À son tour, le vice-gouverneur pour le secteur politique, social et économique de la province de Huambo, Angelino Elavoco, a affirmé que le système d'accréditation joue un rôle clé dans la promotion de politiques commerciales ancrées dans la culture de la qualité et de l'excellence dans la prestation de services par des opérateurs économiques.

Por sua vez, o vice-governador para o sector Político, Social e Económico da província do Huambo, Angelino Elavoco, afirmou que o sistema de acreditação exerce um papel chave na promoção de políticas empresariais que se enraízam na cultura da qualidade e na excelência da prestação dos serviços, por parte dos operadores económicos.

Le responsable a appelé les entreprises à respecter les règles établies par les organismes de réglementation qui composent le système national d'accréditation.

Lors de l'événement, une initiative du ministère du Commerce, des membres du Gouvernorat de Huambo, des administrateurs municipaux, des hommes d'affaires, des académiciens et la société civile ont débattu, entre autres, de questions liées à la "Politique nationale de qualité", "Défis et opportunités pour l'exportation", « Contextes, enjeux et perspectives de la production locale » et « Expérience de la gestion de la qualité dans la société d'eau et d'assainissement ».