Afrique: Eliminatoires CAN 2023 | Demain (16h00) - Guinée Equatoriale-Tunisie - Le volet tactique prend le dessus...

La délégation tunisienne s'est envolée hier en début d'après-midi à destination de Malabo, et ce, après avoir clôturé sa préparation en prévision de l'explication de demain contre la Guinée Equatoriale. Le staff technique national a profité de cette ultime séance à Tunis pour apporter les dernières retouches, sur le plan tactique notamment.

L'équipe de Tunisie a clôturé mercredi après-midi sa préparation en prévision du match qui l'opposera demain après-midi à la Guinée Equatoriale en match comptant pour la 5e et avant-dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023. Un match qu'abritera le Stade de Malabo à partir de 16h00.

Le staff technique national a pu avoir sous la main l'effectif au grand complet. Dernier arrivé, en remplacement de Firas Belarbi blessé, Mohamed Wael Derbali a pris part à cette séance d'entraînement qui a été axée essentiellement sur le volet tactique. En effet, la séance de mercredi a été consacrée à l'assimilation et à l'application du schéma tactique que compte adopter demain le sélectionneur national contre la Guinée équatoriale. Un match d'application a, d'ailleurs, clôturé cette séance.

Jouer sans complexe

Dans le Groupe J, les dés sont déjà jetés depuis la journée précédente lors de laquelle la Tunisie, leader du groupe avec 10 points, et la Guinée équatoriale, dauphin avec 9 points, ont assuré leur qualification à la phase finale de la prochaine CAN. Le leader et son dauphin s'affronteront donc demain à Malabo dans un match de prestige lors duquel les deux protagonistes se disputeront le leadership.

Il y a un an, le 2 juin 2022 précisément, l'équipe de Tunisie a joué sans complexe à Radès face à la Guinée équatoriale. Le résultat a été plus que probant : une écrasante victoire sur le score sans appel de 4-0.

Il est vrai que les artisans de cette victoire, Naïm Sliti, Seifeddine Jaziri et Youssef Msakni ne font pas partie du déplacement à Malabo. N'empêche, ceux qui en font partie ont suffisamment d'arguments à faire valoir pour infliger la même correction à la Guinée équatoriale, un adversaire respectable certes, mais qui a démontré il y a un an qu'il est prenable.

C'est qu'il y a un an, les Msakni, Sliti et autre Jaziri ont joué sans complexe tout en ayant confiance en leurs moyens. Il y a un an, l'équipe de Tunisie a tout simplement adopté un style de jeu qui lui est propre. Un jeu technique, ouvert et varié, orienté vers l'offensive tout en optant pour une prudence mesurée.

Bref, à chaque fois que l'équipe de Tunisie a joué devant et sans complexe, le résultat a été au-dessus des attentes.

Une seule séance sur place

La délégation tunisienne s'est envolée hier après-midi autour de 13h00 à bord d'un avion spécial à destination de la capitale équato-guinéenne. Une seule séance est programmée sur place, cet après-midi sur la pelouse du stade de Malabo à l'heure du match. Une répétition générale de la séance de mercredi, mais sur le terrain qui abritera la rencontre.

Demain, Jalel Kadri devra donner leur chance aux nouveaux venus, tels que Laâbidi, Chikhaoui et Bouguerra qui ont une jolie opportunité pour s'affirmer. Les matches sans enjeu sportif ne se présentent pas tous les jours. Autant en profiter pour mettre son talent en avant-première et démontrer qu'on a sa petite place en sélection nationale.