Tunisie: Clôture de la troisième édition du projet de formation ICE Agenzia Lab Innova pour la Tunisie 2023 - Les startup tunisiennes à l'assaut du marché italien

Clôture hier à Tunis de la troisième édition du projet de formation ICE Agenzia Lab Innova pour la Tunisie 2023, promu en collaboration par ITA/ICE Agence italienne pour le commerce extérieur- Section pour la promotion des échanges de l'ambassade d'Italie et par ITA/ICE Agence- Bureau de Formation-Siège central de Rome.

L'initiative, qui s'inscrit dans le cadre du projet Lab Innova for Africa, un programme de formation à la gestion de l'Agence ICE lancé en 2019 et mis en oeuvre avec succès ces dernières années en Angola, en Côte d'Ivoire, en Éthiopie, au Ghana, au Mozambique, au Nigeria, au Rwanda, au Sénégal, l'Ouganda et la Tunisie, impliquant les années précédentes un total de 275 entreprises africaines axées sur l'agro-industrie ou les TIC selon les différents pays concernés.

Le Lab Innova pour la Tunisie atteint cette année sa 3e édition, après avoir formé avec succès 40 startups tunisiennes lors des éditions précédentes.

A cet effet, une formation des 22 startups sélectionnées s'est déroulée à Tunis du 12 au 15 juin. Composée de plusieurs modules, la formation a été assurée par des experts de renommée dans le secteur des TIC et des soft skills.

Ainsi, le développement des startup et le capital risque en Europe furent un module d'introduction qui a été assuré par M. Aleardo Furlani, coordinateur académique, expert en transfert de technologie. Les participants y ont découvert des project works pour le Study tour « Lab Innova for Tunisia 2023 » , feed-back aux startup, la valorisation de la propriété intellectuelle, le processus d'accélération à travers l'illustration de "best practices" italiennes et européennes.

Un autre module, à savoir « Comment assurer le scale-up », a été assuré par M. Fabio Santoni, formateur pour les processus d'internationalisation des startups. Cette session a été focalisée sur l'analyse du marché de référence (marché italien) et comment y proposer de la valeur (canvas et modèle kano), le profilage client (buyer personas), la consolidation et la gestion de l'équipe, le Business model et le Business plan : son importance, sa définition et localisation dans le contexte italien, la création de relations commerciales durables et les techniques de vente sur les marchés internationaux avec une orientation spécifique aux secteurs prioritaires identifiés.

Les participants ont également été formés à comment acquérir les clients et ont été initiés aux techniques et aux approches en vue d'attirer de nouveaux clients et de nouveaux investisseurs et les stratégies conséquentes « d'exit » qui en découlent (Venture Capital &IPO). Une séance de pitch sur les techniques de narration d'histoires et simulation improvisée a été effectuée pour aguerrir les compétences des startup.

Pour sa part, Mme Dhouha Doghri, experte en communication digitale, initié les participants au marketing et la communication digitale tels que la gestion de Projet Web, le pilotage de la Performance et des KPI, le Social Media Management / Gestion des Réseaux Sociaux.

Dans le même sillage, M. Zouhair Aniba, professeur universitaire en marketing, a assuré un module sur le marketing et élément de langage, les instruments de communication et le pitch.

Sur un autre plan, M. Domenico Greco, expert en innovation Eco-Systems Enhancer, a assuré un module sur les modalités d'accès au marché italien, l'élaboration de la faisabilité des points de vue commercial et réglementaire, l'audit de levier financier, choix de la stratégie de première approche dans le pays ciblé, l'organisation commerciale et promotionnelle de la startup et les contraintes réglementaires, pour la bonne réussite du plan d'accélération partagé.

Il est à noter que les participants suivront une formation en ligne lundi 19 juin 2023, sur la formation sectorielle en ligne qui sera donnée par M. Aleardo Furlani, coordinateur académique, expert en transfert de technologie. Elle comportera un focus technologique pour les startup dans les secteurs d'intérêt : CT et IoT et sur l'environnement, social et gouvernance (ESG) : le caractère durable d'un investissement.

Il est à signaler également que la phase de sélection a vu la candidature de 51 startups tunisiennes, parmi lesquelles les 22 participants à la phase de classe ont été sélectionnés ; la phase de classe sera suivie en automne d'un voyage d'études en Italie dans les pôles technologiques, startup et incubateurs italiens, qui se déroulera dans la région d'Emilie-Romagne et qui sera suivi ensuite de la participation habituelle de la délégation tunisienne à l'événement italien SMAU, un Salon qui, avec 50 000 visiteurs chaque année, accompagne depuis plus de 50 ans les entreprises et leurs professionnels de tout l'écosystème de l'innovation: startups, incubateurs, accélérateurs, partenaires technologiques, administrations publiques, suivant la dynamique de l'innovation.

L'ambassadeur d'Italie à Tunis, Fabrizio Saggio, qui a inauguré lundi dernier le Lab Innova pour la Tunisie 2023, a rappelé que l'Italie est le premier partenaire commercial de la Tunisie. Il a souligné que « le développement technologique et le secteur des TIC constituent deux domaines dans lesquels la collaboration italo-tunisienne dispose d'énormes marges de développement. Pour cette raison, le système italien vise, depuis des années, à promouvoir et soutenir le secteur des startup dans ce pays, visant à la création de synergies dans le cadre d'un soutien à 360 degrés, constamment garanti par le gouvernement italien. Dans cet objectif, l'Italie organisera à l'automne un forum d'affaires italo-tunisien afin de renforcer davantage la coopération économique bilatérale ».

Pour sa part, la directrice du Bureau de l'Agence ICE de Tunis, Francesca Tango, a déclaré à cet effet que "la formation joue un rôle de plus en plus stratégique dans la vie professionnelle de chacun d'entre nous : la formation conçue par ICE Agenzia est dédiée aux managers du secteur des startup tunisiennes et vise à donner l'opportunité de créer rapidement une montée en puissance utile sur des questions d'actualité, qui se focalisent dessus, le tout sur les activités de communication de son projet innovant, la préparation des pitchs, le marketing digital, l'analytique, les réseaux sociaux d'entreprise, la protection et la valorisation de la propriété intellectuelle, dans le but de permettre un réseautage efficace et une mise à jour professionnelle adéquate, point de départ pour favoriser collaborations et synergies entre différentes compétences avec des entreprises locales et étrangères, autour de la recherche de solutions innovantes.